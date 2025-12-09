Khởi tố, bắt tạm giam tiktoker Nguyễn Lâm Thái về hành vi trộm cắp tài sản

Trước đó, rạng sáng 6/12, chị Leon Yuriar Angela Michelle, hoa hậu Miss Cosmo Mexico - trình báo mất túi xách khi tham gia sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên tối 5/12. Trong túi có thẻ tín dụng, máy ảnh, tiền mặt và nhiều vật dụng cá nhân, tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã xác định và bắt giữ Nguyễn Lâm Thái. Tại cơ quan công an, Thái thừa nhận hành vi và giao nộp toàn bộ tang vật.

Tiktoker Nguyễn Lâm Thái tại cơ quan điều tra

Cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can Thái về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Được biết, Thái từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị TAND khu vực 19 TP. Hồ Chí Minh xử phạt 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo từ ngày 14/8/2025, thời gian thử thách 28 tháng.

Tác giả: Quang Sáng

Nguồn tin: vov.vn