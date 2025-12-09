Trộm xe ôtô con về giấu gần nhà thì bị bắt giữ

Trước đó, lợi dụng sự sơ hở của gia đình anh Bùi Duy Tân (SN 1985), Trần Thiên Sanh đã đột nhập, trộm xe ôtô nhãn hiệu Kia Seltos, biển số 49A-842... đưa về gần nhà cất giấu.

Nhận được trình báo của bị hại, lãnh đạo Công an phường B’lao đã huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương khoanh vùng, rà soát, xác minh đối tượng nghi vấn.

Đối tượng Trần Thiên Sanh và tang vật liên quan.



Công an đã phát hiện xe ôtô bị trộm cất giấu tại một khu đất gần nhà Trần Thiên Sanh nên đã mật phục, bắt quả tang đối tượng này. Làm việc với Công an, Sanh thừa nhận hành vi trộm xe ôtô của gia đình anh Bùi Duy Tân.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn