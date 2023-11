Truy tìm thiếu niên tông cụ ông tử vong ở Bình Dương

Ngày 17-11, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ra thông báo truy tìm phương tiện, người có liên quan trong vụ tai nạn chết người hôm 13-11.

Theo đó, khoảng 16 giờ 55 chiều 13-11, ông T.V.C. (93 tuổi, quê TP Hà Nội) đi bộ tập thể dục tại khu phố Tây A, phường Đông Hòa, TP Dĩ An.

Hình ảnh thanh niên qua trích xuất camera

Khi đi bộ đến khu vực giao giữa 2 đường GS1 và GS10, ông C. bị một người mặc đồng phục học sinh, điều khiển xe máy va chạm. Ông C. ngã xuống đường, tử vong tại bệnh viện. Người chạy xe máy rời khỏi hiện trường, chưa rõ nhân thân lai lịch.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định người này khoảng 16-17 tuổi, mặc đồng phục học sinh (áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây xanh, giày trắng); cao khoảng 1m68, dáng người trung bình, nói giọng miền Nam; gương mặt hơi tròn, hai chân mày đậm.

Người này đi xe Cub loại 50CC màu xanh nhạt - trắng, sau tai nạn có bị thương tích vùng trán bên trái, chân mày trái.

Để thuận lợi trong việc giải quyết vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An đề nghị người gây tai nạn giao thông nhanh chóng đến Công an TP Dĩ An phối hợp làm việc.

