Truy tìm sát thủ đi ô tô bắn hai phụ nữ bị thương

Ngày 13/2, lãnh đạo Công an TP Biên (Đồng Nai) cho biết, Cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa đang điều tra truy xét đối tượng dùng súng bắn hai phụ nữ bị thương.

Một nạn nhân bị thương ở chân trong vụ nổ súng

Theo điều tra ban đầu, tối 11/2, tại phường An Bình (TP Biên Hòa), chị N.T.T.H và chị N.T.L (quê ở Đắk Lắk, tạm trú tại tổ 10, khu phố 11, phường An Bình) đang phơi quần áo thì bất ngờ có một chiếc ô tô dừng đỗ trước phòng trọ. Từ trên xe ô tô, một người đàn ông bước xuống và nổ súng về phía chị L và chị H, làm cả hai người phụ nữ bị thương.

Vỏ đạn tại hiện trường

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa hai nạn nhân vào Bệnh viện Đồng Nai cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 2 vỏ đạn. Hiện nay lực lượng công an đang điều tra, truy bắt hung thủ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Mạnh Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong