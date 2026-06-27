Truy tìm người lái xe máy liên quan vụ tai nạn khiến bé 4 tuổi bị thương nặng

Cơ quan Công an đang kêu gọi người dân cung cấp hình ảnh, thông tin để sớm xác minh vụ việc.

Chiều 27/6, Đại úy Trần Hữu Thắng, Phó Trưởng Công an xã Quỳnh Anh, cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Người phụ nữ nghi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn.



Theo thông tin từ cơ quan Công an, vụ việc xảy ra vào tối 25/6 tại thôn Đồng Tâm, thuộc xã Quỳnh Bảng cũ (nay là xã Quỳnh Anh). Nạn nhân là cháu H.T.A. (4 tuổi, trú tại thôn Đồng Tâm).

Sau cú va chạm, cháu bé được người dân cùng gia đình đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ xác định nạn nhân bị gãy xương đùi và đang được điều trị.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, phương tiện liên quan là một xe máy Wave màu đen do một phụ nữ điều khiển. Thời điểm xảy ra vụ việc, người này không đội mũ bảo hiểm, mặc áo cộc tay màu nâu, quần đùi màu đen và lưu thông theo hướng từ xã Quỳnh Phú sang xã Quỳnh Mai.

Đáng chú ý, sau khi vụ tai nạn xảy ra, người phụ nữ điều khiển xe máy đã rời khỏi hiện trường.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm danh tính để phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: Báo Công Lý