Tai nạn giữa ô tô tải ben với xe máy khiến hai mẹ con thương vong

Chiều 25/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã phối hợp Viện KSND khu vực 14 khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy ở xã Tuy An Nam khiến hai người thương vong.

Công an xã Tuy An Nam bảo vệ hiện trường vụ tai nạn để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h45' sáng cùng ngày tại km 00+350 trên tuyến đường Tỉnh lộ 649 qua địa phận thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam. Vào thời điểm đó, ông Nguyễn Đức Tín (SN 1987, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe ô tô tải ben BKS 78A-275.00 chạy đến lý trình nêu trên đã xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều do bà Nguyễn Thị B (SN 1987, trú tại thôn Phú Phong, xã Tuy An Nam) cầm lái chở con trai là Nguyễn Hữu Th (SN 2004).

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Tuy An Nam (bên trái) đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Cú va chạm khiến xe máy và người ngồi trên xe ngã xuống đường, bà B tử nạn tại hiện trường, còn cháu Th bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu và điều trị.

Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Tuy An Nam, hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị B rất khó khăn. Sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm, động viên, hỗ trợ theo quy định

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.vn