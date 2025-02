Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò

Ngày 24/2, Công an TP.Tân An, tỉnh Long An tiếp nhận trình báo của chị L.T.H.N. (ngụ phường 1, TP.Tân An) về việc bị một đối tượng cướp 10kg thịt bò.

Theo lời kể của chị N., vào khoảng 2h45 sáng cùng ngày, một nam thanh niên đã đến cửa hàng hỏi lấy thịt bò đặt trước.

Tuy nhiên, khi không cung cấp đúng tên người đặt hàng, gia đình chị đã quyết định không giao hàng.

Khoảng 5 phút sau, nam thanh niên trở lại, xông vào cửa hàng và lấy bịch thịt bò 10kg rồi nhanh chóng tẩu thoát trên xe máy.

Mặc dù gia đình chị đã tri hô để cố gắng bắt giữ kẻ cướp, nhưng mọi nỗ lực đều không thành công.

Chị N. cho hay, đây là lần thứ 3 gia đình chị bị các đối tượng giả bộ đến lấy hàng đặt trước rồi ra tay cướp. Từ 2 vụ trước, gia đình chị N. đã cảnh giác hơn nhưng vẫn bị các đối tượng manh động cướp mất giỏ thịt.

Bức xúc trước tình trạng này, chị N. đã đăng tải video lên mạng xã hội Facebook để cảnh báo mọi người cảnh giác với nạn cướp giật như hiện nay.

Đoạn video ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, với hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người nghi ngờ rằng vụ cướp này có thể đã được theo dõi và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hiện Công an TP.Tân An trích xuất camera, xác định nhân dạng, biển số xe của đối tượng và tổ chức truy xét.

Tác giả: T.M (tổng hợp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn