Sinh viên năm thứ 4 hối hận vì ăn chơi nợ nần dẫn đến đi cướp

Tại Cơ quan Công an, Trương Hùng Đức khai nhận bản thân hiện đang là sinh viên năm thứ 4 ngành Xây dựng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (đóng tại TP Thủ Đức), đã làm đồ án tốt nghiệp. Thời gian qua, dù đang là sinh viên nhưng Đức lại ham mê ăn chơi, tiêu xài hoang phí nên Đức đã lún sâu và hiện còn nợ 180 triệu đồng. Do bị các chủ nợ liên tục thúc ép, bản thân lại không thể xoay xở để có tiền nên đối tượng đã nảy ra ý định đi cướp để lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Đáng nói, tại Cơ quan Công an, khi khai nhận hành vi với điều tra viên, Đức vừa khóc vừa bày tỏ sự hối hận và nói hành động của mình quá dại dột, giờ nghĩ lại đã quá muộn, ước gì mình đã không lún sâu vào các tệ nạn, để không vướng đến nợ nần đến nỗi phải đi cướp…

Theo lời khai của Đức, để thực hiện ý đồ của mình, Đức đã chuẩn bị các dụng cụ và chạy xe máy dạo qua một số tuyến đường ở khu vực TP Thủ Đức để tìm địa điểm thích hợp gây án. Sau nhiều lần quan sát, Đức nhận thấy cửa hàng FPT shop trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Tây vào buổi trưa thường vắng người, bên ngoài không có bảo vệ nên chọn là mục tiêu.

Lúc 12h30 trưa 22/2, Đức đi xe máy tới cửa hàng như một vị khách bình thường vào mua hàng. Nhưng khi vừa bước vào qua cánh cửa hàng thì Đức liền mở ba lô lấy ra một con dao rồi đi tới đe dọa nữ nhân viên và yêu cầu đưa tiền rồi bỏ vào ba lô và cướp đi số tiền gần 153 triệu đồng.

Sau khi gây án, Đức tẩu thoát về nhà trọ và cất giấu số tiền trên, chưa kịp bỏ trốn thì đã bị Công an ập vào bắt, thu giữ toàn bộ số tiền và tang vật liên quan.

Ngay trong tối cùng ngày, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao lại toàn bộ số tiền tang vật bị cướp của vụ án cho đại diện cửa hàng FPT shop. Đại diện cửa hàng đã vô cùng xúc động và cảm phục trước tốc độ phá án của lực lượng phối hợp thuộc Công an TP Hồ Chí Minh, chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi nhận tin báo, các cán bộ chiến sĩ Công an đã truy xét và bắt giữ được đối tượng, thu hồi toàn bộ số tiền bị cướp và trao trả ngay cho cửa hàng để tiếp tục phục vụ việc kinh doanh, buôn bán.

Theo Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, việc nhanh chóng vào cuộc truy xét, bắt nóng đối tượng gây án cướp táo tợn, thu hồi toàn bộ số tiền tang vật đã thể hiện quyết tâm, sự phối hợp chặt chẽ, mưu trí của các lực lượng thuộc Công an thành phố.

Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an thành phố trong việc tấn công, trấn áp mạnh mẽ, đẩy lùi, xóa sổ tội phạm đường phố, coi mỗi vụ cướp, cướp giật như một vụ trọng án để tập trung lực lượng, phương tiện nghiệp vụ điều tra truy xét đến cùng trong thời gian sớm nhất.

Với phương châm này, 100% các vụ cướp tài sản, cướp giật xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua đã nhanh chóng bị các lực lượng phối hợp thuộc Công an thành phố triệt phá, góp phần quan trọng vào công tác giữ vững sự an ninh, bình yên cho thành phố, an toàn cho người dân và du khách.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, vào lúc 13h ngày 22/2, chị Mai Thị Thanh Hiền (SN 2002, cư trú phường Long Trường, TP Thủ Đức) là nhân viên cửa hàng điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng) đã tới Công an phường Long Trường trình báo vụ cướp tài sản tại cửa hàng.

Thời điểm đó, một đối tượng nam đi xe máy hiệu Honda Future màu đỏ đen BKS 78AH-08894, mặc áo khoác xám, quần dài màu đen, nón bảo hiểm màu xám, khẩu trang màu trắng cầm dao xông thẳng vào cửa hàng đe dọa, cướp đi một khoản tiền mặt rồi tẩu thoát…

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Công an xác định hướng tẩu thoát của đối tượng sau khi gây án theo đường Tô Ngọc Vân ra đường Phạm Văn Đồng hướng về Cầu Gò Dưa.

Đội Cảnh sát hình sự TP Thủ Đức đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và tổ chức nhiều mũi trinh sát truy bắt nhanh kẻ gây án, thu giữ số tiền tang vật hơn 152 triệu đồng…

Ngay tối cùng ngày, Cơ quan Công an đã đưa đối tượng Trương Hùng Đức về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ cướp táo tợn này.

