Lộ đề, hủy kết quả bài thi Toán quốc tế ở Việt Nam

Thông tin được Hội đồng Khảo thí quốc tế Cambridge (CAIE) cập nhật trên trang web chính thức, cùng thư gửi tới các trường bị ảnh hưởng cuối tuần trước.

Theo đó, đề thi môn Toán AS Level (mã đề 9709/12), tổ chức ngày 29/4 tại khu vực hành chính 3 và 4 (gồm Việt Nam và một số nước Đông Nam Á, Nam Á, châu Âu, Trung Đông, châu Phi...), đã bị phát tán trước lịch thi.

Do mức độ lan truyền rộng, Cambridge quyết định hủy kết quả bài thi này. Tất cả thí sinh sẽ làm bài thi thay thế vào ngày 9/6 mà không phải đóng khoản phí nào. Ngày công bố kết quả vẫn giữ nguyên là 11/8, được các đại học chấp nhận.

Cambridge nhìn nhận việc thi lại sẽ khiến học sinh thêm bận rộn. Tuy nhiên, quyết định được lãnh đạo nhiều trường đồng thuận, nhằm đảm bảo điểm số của học sinh phản ánh đúng năng lực và minh bạch.

Tổ chức này cho hay đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý các bên liên quan và sẽ có những biện pháp nghiêm khắc nhất, gồm tước quyền thi vĩnh viễn với người vi phạm.

Tối 13/5, một số trường giảng dạy chương trình Cambridge ở Việt Nam cho biết nhận được thư thông báo sự cố tương tự tiếp tục xảy ra hôm qua. Lần này, Cambridge chưa quyết định hủy kết quả, và sẽ cập nhật thông tin vào ngày 22/5.

"Tính chất và mức độ của hành vi đánh cắp đề trong kỳ thi này là chưa từng có", trích thư.

Hiện có khoảng 10.000 trường Cambridge tại hơn 160 quốc gia trên toàn thế giới, theo Cambridge International, trong đó gần 100 cơ sở ở Việt Nam. Tổ chức này chưa công khai số liệu thí sinh thi AS-A Level tại Việt Nam. Còn trên website, một số trường như VAS Hà Nội cho biết năm ngoái có khoảng 280 em tham gia, trường liên cấp Nguyễn Siêu có hơn 120 em...

AS Level Mathematics là môn Toán cho học sinh phổ thông theo hệ Cambridge (chương trình phổ thông Anh), chủ yếu ở độ tuổi 16-19.

Đề thi gồm toán học thuần túy; cơ học; xác suất và thống kê; với 10 bài trong gần hai giờ, tổng điểm tối đa là 75. Kết quả có thể dùng để ứng tuyển vào đại học ở Anh, Australia, Mỹ và nhiều quốc gia khác.

