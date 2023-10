Trường học chật vật dạy học trở lại sau mưa lũ

Trước thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên học sinh, thầy, cô giáo huyện Quỳ Châu. Đoàn tặng gần 300 suất quà cho học sinh, giáo viên Trường THPT Quỳ Châu; 1.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh bị thiệt hại do lũ; trao 50 triệu đồng cho Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu, Trường Mầm non Châu Thắng… Tổng trị giá quà hỗ trợ gần 400 triệu đồng.