Cán bộ Công an xã kịp thời ngăn chặn người phụ nữ nhảy cầu tự tử

Trước đó vào khoảng 19h35’ tối 2/12, trong lúc đi công tác bằng xe máy từ địa bàn cơ sở trở về đơn vị, Trung úy Phan Duy Phương, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Tuy An Bắc tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên lan can phía Tây cầu Ngân Sơn trên quốc lộ 1A qua địa phận thôn Phú Mỹ, xã Tuy An Bắc, mặt hướng xuống dòng sông cuồn cuộn lũ nguồn chảy xiết với nhiều dấu hiệu bất thường.

Người phụ nữ (ngồi giữa) chuẩn bị nhảy cầu tự tử đã được Trung úy Phan Duy Phương ngăn chặn kịp thời, đưa về Công an xã Tuy An Bắc để động viên, hỗ trợ tâm lý và chăm sóc sức khỏe.

Linh cảm và trải nghiệm nghề nghiệp đã giúp cho Trung úy Phan Duy Phương nhận định người phụ nữ này đang chuẩn bị thực hiện hành động tiêu cực, nhảy cầu tự tử, nên anh dừng xe, khẩn trương tiếp cận ôm giữ người phụ nữ rồi lên tiếng đề nghị người dân đi đường hỗ trợ đưa ra khỏi lan can cầu Ngân Sơn.

Ngay sau đó, Trung úy Phan Duy Phương liên lạc Trưởng Công an xã Tuy An Bắc phân công một tổ công tác đến hiện trường phối hợp động viên, khuyên can người phụ nữ từ bỏ suy nghĩ tiêu cực, hướng đến cuộc sống an lành, đồng thời đưa người này về cơ quan để hỗ trợ tâm lý và chăm sóc sức khỏe.

Cầu Ngân Sơn - nơi người phụ nữ chuẩn bị nhảy cầu tự tử.

Tại thời điểm được can ngăn, điện thoại của người phụ nữ nhiều cuộc gọi của người thân đang tìm kiếm và cho biết đó là chị Ngô T.T.M (SN 1986, trú ở thôn Tân Hòa, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk). Chỉ vì lâm bệnh, tâm lý chị M không ổn định nên đã nghĩ đến chuyện tự tử, rất may là được Trung úy Phan Duy Phương phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Hành động kịp thời cứu người đậm chất nhân văn của Trung úy Phan Duy Phương đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ”, góp phần lan tỏa hình ảnh của người chiến sĩ CAND sẵn sàng giúp dân trong mọi tình huống để bảo vệ tính mạng của người dân và bình yên cuộc sống.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn