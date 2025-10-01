Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chia sẻ khó khăn với tỉnh Quảng Trị sau bão số 10

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10 - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 1-10, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên và hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Tại đây, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết bão số 10 đã gây nhiều thiệt hại cho người dân tỉnh nhà.

Thiệt hại ban đầu có 4 người chết, 8 người mất tích (đều là ngư dân ngoài tỉnh), 15 người bị thương.

Về tài sản, toàn tỉnh có 6 nhà bị sập, 3.396 nhà tốc mái, 18 nhà bị ngập, khoảng 1.460ha rừng trồng bị thiệt hại... Tổng thiệt hại ước khoảng 550 tỉ đồng.

Ông Trần Cẩm Tú ghi nhận tinh thần nỗ lực, chủ động của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng chức năng và người dân Quảng Trị trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục bão lũ. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn, kịp thời hỗ trợ để Quảng Trị sớm ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị đối với các địa phương bị thiệt hại nặng, cần cung cấp kịp thời, đầy đủ nhu yếu phẩm, nhất là thuốc chữa bệnh; nhanh chóng dọn dẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường; chú trọng khắc phục hệ thống đê điều, cơ sở hạ tầng, nhất là vùng sâu, vùng xa; quan tâm chăm lo, động viên các gia đình có người bị nạn…

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước hỗ trợ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị số tiền 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả bão số 10.

Ngoài ra, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng trao 500 triệu đồng của Ban Vận động cứu trợ Trung ương; Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam trao 5 tỉ đồng; Ngân hàng BIDV, Ngân hàng Vietinbank mỗi đơn vị hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 1 tỉ đồng.

