U22 Việt Nam chờ khởi đầu thuận lợi

U22 Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch SEA Games 33 bằng trận gặp U22 Lào vào ngày 3/12 tại Bangkok. Với sự chuẩn bị dài hạn và nghiêm túc, toàn đội đang tràn đầy quyết tâm hướng đến sự khởi đầu với 3 điểm trọn vẹn.

U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận mở màn. Ảnh: VFF

Về việc trận mở màn của U22 Việt Nam được dời lên ngày 3/12 thay vì 4/12 như lịch cũ, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết sự thay đổi này phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị, nhưng toàn đội đã chủ động ứng phó.

Ông Trần Anh Tú nói: “Việc điều chỉnh lịch khiến chúng ta buộc phải có những thay đổi nhất định. LĐBĐVN đã nhanh chóng xây dựng các phương án, trong đó tính đến khả năng thi đấu ở Bangkok hoặc Chiangmai. Khi Ban tổ chức SEA Games 33 chốt địa điểm thi đấu tại Bangkok, LĐBĐVN lập tức cử hai cán bộ sang tiền trạm để chuẩn bị mọi công tác hậu cần. Đến thời điểm hiện tại, quá trình di chuyển của đội từ khi nhập cảnh đến nhận phòng khách sạn đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi”.

Về cuộc đối đầu với U22 Lào ở lượt trận mở màn, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định sự chuẩn bị của U22 Việt Nam không chỉ gói gọn trong vài ngày tập trung tại Bà Rịa, mà là cả một quá trình dài hơi. Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh: “Nếu nhìn từ thời điểm tập trung sau vòng 1/8 Cúp Quốc gia, hoặc việc một số cầu thủ CAHN lên muộn, có thể thấy thời gian gấp gáp. Nhưng thực tế, đội hình U22 Việt Nam đã ổn định và được rèn luyện liên tục trong suốt một năm qua.

Chúng ta đã có ba chuyến tập huấn tại Trung Quốc, chuyến tập huấn chất lượng tại Qatar, vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, rồi toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2026. Đó là cả quá trình chuẩn bị bài bản, xuyên suốt, nhằm giúp đội đạt trạng thái tốt nhất cho SEA Games 33”.

Chiều 2/12 tại Bangkok đã diễn ra buổi họp báo trước vòng bảng của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Do đội tuyển U22 Malaysia chưa có mặt tại Thái Lan và phải đến ngày 6/12 mới thi đấu, buổi họp báo chỉ có sự tham dự của Huấn luyện viên trưởng U22 Việt Nam Kim Sang-sik và Huấn luyện viên trưởng U22 Lào Ha Hyeok-jun.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của SEA Games đối với bóng đá Việt Nam và khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông nhấn mạnh: “SEA Games là giải đấu rất quan trọng với Việt Nam. Ngày mai là trận đấu đầu tiên và cũng là trận rất quan trọng. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa để hướng đến mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng.

Hai đội đã gặp nhau nhiều lần. Lần gần nhất, Việt Nam thắng 2-0, nhưng dưới thời HLV Ha Hyeok-jun, Lào đã tiến bộ rõ rệt. Ông ấy đã tạo ảnh hưởng lớn về lối chơi và tổ chức đội hình cho Lào. Tôi rất tôn trọng điều đó”.

Về kỳ vọng tại SEA Games 33, ông Kim Sang-sik cho biết: “Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đạt thành tích tốt nhất. Ở Đông Nam Á, các đội đều có sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau góp phần giúp bóng đá khu vực phát triển.

Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games. Tôi cảm ơn người hâm mộ dù trực tiếp đến sân vận động hay theo dõi qua truyền hình đã luôn ủng hộ đội tuyển. Chúng tôi sẽ cố gắng mang lại niềm vui và kết quả tốt nhất”.

Với thể thức mới khi bảng đấu chỉ có 3 đội, U22 Việt Nam sẽ nằm trong bảng đấu với thử thách đang chờ đợi. Chúng ta cần có kết quả thuận lợi trước U22 Lào trước khi bước vào trận quyết định với U22 Malaysia. Đây là sự khởi đầu, mở ra những cơ hội mới để hướng đến mục tiêu vô địch của thầy trò ông Kim Sang-sik.

U22 Lào thể hiện quyết tâm Ở phần phát biểu của mình, huấn luyện viên trưởng Ha Hyeok-jun đã sử dụng hình ảnh một câu ngạn ngữ Trung Quốc để nói về sự chuẩn bị của U22 Lào: “Có câu Nhân tại tố, Thiên tại khán – con người làm gì, Trời đều nhìn thấy. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình và chuẩn bị rất kỹ. Còn kết quả ngày mai hay những trận sau sẽ ra sao, có lẽ chỉ Trời mới biết”. Huấn luyện viên Ha Hyeok-jun cũng dành lời khen cho bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik: “Tôi đã biết huấn luyện viên Kim Sang-sik từ lâu. Ông ấy là một huấn luyện viên giỏi và đã xây dựng một đội tuyển mạnh. Được đối đầu với đội bóng của ông ấy, tôi tin rằng đội tuyển Lào sẽ trưởng thành hơn”. Nói về cơ hội cạnh tranh của U22 Lào, huấn luyện viên Ha Hyeok-jun cho biết: “Về thể thức, chúng tôi thắng một và hòa là có cơ hội lớn vượt qua vòng bảng. Con đường vào bán kết không dễ dàng. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình và chuẩn bị tốt nhất có thể”. Nhân dịp Quốc khánh Lào 2/12, ông Ha Hyeok-jun bày tỏ mong muốn đội tuyển của mình sẽ thi đấu thật cống hiến để gửi tặng người hâm mộ một trận đấu đẹp mắt. “Lào là đất nước có khoảng 7-8 triệu dân, dân số có thể ít nhất trong khu vực, nhưng người hâm mộ bóng đá ở đây rất cuồng nhiệt. Người hâm mộ Việt Nam cũng yêu bóng đá không kém. Dù quy mô dân số hay đất nước có khác nhau, nhưng tình yêu bóng đá là như nhau. Hôm nay là Quốc khánh của Lào, tôi hy vọng chúng tôi có thể cống hiến những gì tốt nhất để mang lại một trận cầu hay”, huấn luyện viên Ha Hyeok-jun nói.

Tác giả: Hưng Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân