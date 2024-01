Nhận định bảng C vòng loại giải U.19 quốc gia 2024: Sông nào ra biển lớn?

Các cầu thủ trẻ SLNA (áo vàng) luôn gặp nhiều khó khăn khi gặp Đà Nẵng

5 đội bóng hội tụ ở bảng C (thi đấu tại Huế) gồm Huế, Đà Nẵng, Sông Trà Quảng Ngãi, Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An (SLNA). Chỉ nhìn vào cái tên của 5 đội ở bảng C đã có 2 đội gắn liền con sông quê hương vào danh xưng của đội bóng là Sông Lam Nghệ An và Sông Trà Quảng Ngãi.

Các đội bóng khác trong bảng cũng thường được gọi với những cái tên thơ mộng gắn liền với con sông quê hương như đội bóng sông Hàn để chỉ Đà Nẵng hay đội bóng sông Hương để chỉ Huế. Riêng Quảng Nam thì có hệ thống sông ngòi chằng chịt nhưng nổi tiếng nhất là sông Thu Bồn chảy qua Hội An.

Diễn tả một cách ví von, cuộc đua đến vòng chung kết giải U.19 quốc gia 2024 cũng như các dòng sông đua chảy ra biển lớn. Vậy con sông nào sẽ về đích?

SLNA chắc chắn sẽ là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Lò đào tạo xứ Nghệ luôn có nhiều tài năng trẻ bất chấp phong độ đội một thăng trầm ra sao. Riêng năm ngoái, SLNA đã giành ngôi á quân tại cả giải U.19 lẫn U.21 nên bộ khung đội hình của họ là ứng cử viên cho ngôi vô địch cả giải đấu chứ không riêng ở bảng C.

Ngặt một nỗi là năm nay vòng loại rất khốc liệt khi chỉ có đội dẫn đầu là chắc chắn giành vé đến dự vòng chung kết (đội nhì bảng sẽ phải so kè thành tích với nhau để tranh vé vớt). Do vậy, SLNA muốn góp mặt ở biển lớn thì họ phải đứng trên mọi đối thủ ở bảng C, trong đó chướng ngại lớn nhất là Đà Nẵng.

Nếu SLNA là á quân giải U.19 và U.21 năm ngoái thì Đà Nẵng cũng vào giành vị trí thứ ba ở cả 2 giải trẻ kể trên. Riêng tại giải U.19 năm ngoái, Đà Nẵng và SLNA còn nằm chung bảng ở vòng loại. Khi đó, Đà Nẵng đã thắng SLNA 3-0 lượt đi rồi hòa nhau trận lượt về trong bối cảnh mà hai đội chỉ muốn chia điểm để dắt tay nhau đi tiếp. Dẫn chứng như vậy để thấy Đà Nẵng chính là đối thủ rất khó chịu của SLNA.

Vòng loại giải U.19 năm ngoái, Huế cũng chung bảng với SLNA và Đà Nẵng nhưng xếp cuối bảng. Tuy nhiên, trong trận thắng duy nhất ở vòng loại vào tháng 3 năm ngoái, Huế đã thắng được SLNA. Năm nay, đội bóng sông Hương có lợi thế sân nhà nên không thể coi họ là đội bóng lót đường như trước.

Các cầu thủ trẻ Quảng Nam cũng là một ẩn số khó lường qua những gì họ thể hiện được nhiều từ vòng loại giải U.21 quốc gia vào tháng 8 và 9 năm ngoái. Khi đó, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi cũng chung bảng đấu. Quảng Nam thi đấu có nét khi đã thắng Quảng Ngãi 5 bàn và cầm hòa Đà Nẵng, Huế.

Trong khi đó, Quảng Ngãi là đơn vị duy nhất ở bảng C vòng loại giải U.19 lần này không có đại diện thi đấu tại sân chơi chuyên nghiệp (V-League và giải Hạng nhất). Do vậy, rất khó để họ có thể cạnh tranh những vị trí dẫn đầu ở bảng C.

