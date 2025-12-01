Trước khi bị khởi tố, bà Hoàng Hường từng vướng vào loạt 'bê bối' nào?

Bà Hoàng Thị Hường (còn gọi Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ngày 3-10 - Ảnh: VTV

Hoàng Hường từng bị cơ quan chức năng xử lý và dư luận phản ứng gay gắt.

Quảng cáo "nổ" bất chấp, sai phạm liên tiếp

Hoàng Thị Hường (sinh năm 1987, quê Phú Thọ), thường được biết đến với tên Hoàng Hường, là Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Từng xuất hiện trên mạng xã hội như một "nữ doanh nhân thành đạt", Hoàng Hường liên tục bị phát hiện vi phạm trong hoạt động quảng cáo, kinh doanh.

Tháng 12-2019, phòng khám nha khoa của bà Hường bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép hoạt động do sử dụng nhân sự chưa được cấp phép hành nghề và thay đổi điều kiện cơ sở vật chất so với hồ sơ được thẩm định.

Tuy nhiên, cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động trái phép đến cuối năm 2020, phớt lờ quy định và không có bất kỳ lời xin lỗi nào gửi đến khách hàng.

Năm 2021, bà Hoàng Hường ra mắt sản phẩm nước súc miệng Hoàng Hường Care Medic và liên tục livestream tuyên bố sản phẩm có thể "trị tận gốc hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này", "chữa viêm lợi lâu năm".

Năm 2022, sản phẩm viên xương khớp Hoàng Hường tiếp tục được quảng cáo như "thần dược" chữa khỏi tất cả bệnh về xương khớp chỉ trong 1-2 tháng.

Tháng 4-2022, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế xử phạt công ty 65 triệu đồng vì quảng cáo gây hiểu lầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Tuy vậy, chỉ một tháng sau, các sản phẩm viên xương khớp và hoạt huyết Hoàng Hường tiếp tục bị cảnh báo vi phạm.

Gần đây, bà Hường còn bị "điểm danh" khi quảng cáo viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health, khẳng định "đã được hội đồng khoa học thế giới công nhận" - một tuyên bố không có căn cứ khoa học.

Phát ngôn lệch chuẩn, phô trương tài sản để "tri ân"

Không chỉ bán hàng bằng livestream, Hoàng Hường còn gắn liền với hình ảnh phô trương tài sản, khoe sổ đỏ, kim cương, tiền mặt, xe sang. Bà từng chi 7 tỉ đồng tổ chức một buổi tri ân khách hàng với 4.000 người tham dự, được website công ty ví như "sao hạng A".

Cùng với đó là loạt tin nhắn spam từ fanpage "Dược phẩm H2H 42" gửi tới hàng loạt người dùng, với nội dung "trúng thưởng 200 triệu", "bốc thăm trúng ô tô, SH, vàng, hoàn tiền 100%".

Những lời tri ân kiểu "rải thảm" này bị nghi là chiêu trò kích thích mua hàng, không có bằng chứng trao thưởng thực tế. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Hoàng Hường nhiều lần gây bức xúc bởi các phát ngôn lệch chuẩn.

Tháng 3-2023, trong một livestream tại dốc Thẩm Mã (Hà Giang), bà Hường gọi món mèn mén - món ăn truyền thống của người Mông - là "cám lợn", đồng thời xúc phạm người dân địa phương là "những kẻ ăn xin".

Sự việc khiến dư luận phẫn nộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đã chuyển đơn phản ánh của người dân đến công an để xử lý.

Bà Hoàng Hường nhiều lần khoe sự giàu có trên mạng.

Trước đó, tháng 10-2020, bà Hường cũng từng gây bão dư luận khi phát trực tiếp từ Quảng Bình, phủ nhận mức độ thiệt hại do bão lũ và cho rằng người dân địa phương "không đáng thương như truyền thông thêu dệt". Hành động này khiến người dân địa phương phản ứng dữ dội, cơ quan chức năng mời Hoàng Hường lên làm việc, nhưng bà rời đi trong im lặng.

Ngoài ra, bà Hường còn có những phát ngôn mang tính miệt thị vùng miền, xúc phạm người dân Thanh Hóa chỉ vì nghi ngờ bị đánh cắp dữ liệu khách hàng.

Chiến lược PR của Hoàng Hường thường gắn liền với các nhân vật gây chú ý trên mạng xã hội. Khi ca sĩ Hồ Văn Cường vướng lùm xùm với cố nghệ sĩ Phi Nhung, fanpage nha khoa Hoàng Hường tuyên bố sẵn sàng trả cát sê 2 tỉ đồng/năm để mời anh làm đại sứ.

Bà cũng từng tài trợ làm đẹp cho "cô dâu 62 tuổi - chú rể 26 tuổi" và đưa cô thiếu nữ Phúng Phính từ Hà Giang về Hà Nội để quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, hầu hết các hợp tác này đều kết thúc bằng tranh cãi, chỉ trích hoặc mâu thuẫn công khai.

Từ hình ảnh "nữ đại gia thành công" với các buổi livestream triệu view, Hoàng Hường xây dựng hệ sinh thái kinh doanh dựa trên thực phẩm chức năng, dịch vụ nha khoa, quảng cáo và chiêu trò mạng xã hội.

Thế nhưng, phía sau ánh hào nhoáng là chuỗi bê bối, sai phạm và phát ngôn gây phẫn nộ dư luận - những điều giờ đây đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Dương Liễu

Nguồn tin: tuoitre.vn