Thống nhất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình chung

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 368 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng Ban chỉ đạo trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (Ban Chỉ đạo) tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Tại Thông báo kết luận, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả, bảo đảm thực hiện và giải ngân.

Cơ quan được giao chủ trì Chương trình phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện Chương trình. Các Bộ, cơ quan được giao chủ trì triển khai nội dung nào phải chủ động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chịu trách nhiệm về nội dung đó trong toàn bộ quá trình triển khai, không đùn đẩy, né tránh.

Phải có sự tổng hợp, điều phối chung cả 4 Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tạo động lực để phát triển; phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, trùng lặp, không để phát sinh thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Phấn đấu giải ngân 100% vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, bao gồm cả vốn giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình chung (Ảnh: VGP).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chuẩn bị danh mục nhiệm vụ, dự án và tổ chức thực hiện ngay sau khi được giao vốn.

Đồng thời, phối hợp với các Bộ kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện, giải ngân hết 100% vốn giai đoạn 2021-2025 được kéo dài trong năm 2026; tăng cường kiểm tra cơ quan, địa phương có tiến độ chậm, tỉ lệ giải ngân thấp; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh việc triển khai dàn trải, kém hiệu quả, không đúng đối tượng.

Thủ tướng giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong triển khai hợp phần của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo phân công; bảo đảm chính sách thực hiện đúng địa bàn, đúng đối tượng và đúng nhu cầu thiết yếu.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026.

Bộ Tài chính tổng hợp phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán chi, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của 3 Chương trình, trình cấp có thẩm quyền phân bổ, giao cho các địa phương ngay sau khi đủ điều kiện, không để tình trạng chậm, muộn.

Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải giao vốn năm 2026 trước ngày 15/7/2026; giao vốn năm 2026 các chương trình y tế, giáo dục phải giao trong tháng 7/2026.

Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay (bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển) thành một Chương trình chung để thực hiện hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ của các Chương trình đã được Quốc hội quyết nghị.

Về tên gọi Chương trình mới phải mang tính tổng hợp, có ý nghĩa chính trị nhân văn sâu sắc, tập trung ưu tiên đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao chất lượng sống của người dân vùng nông thôn.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ công tác (do lãnh đạo Bộ Tài chính làm Tổ trưởng, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ phó, các Bộ, cơ quan liên quan là thành viên) nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay, hoàn thiện Báo cáo đề xuất tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia chung.

Bộ Tài chính tổng hợp kết quả nghiên cứu, đề xuất của Tổ công tác, báo cáo Chính phủ trước ngày 25/7/2026, hoàn thiện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chậm nhất trong tháng 10/2026.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn