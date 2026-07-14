Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi Toán quốc tế ở Nhật Bản

Đại sứ Phạm Quang Hiệu chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn học sinh Việt Nam. Ảnh: Xuân Giao/PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, cả 34 học sinh Việt Nam tham dự vòng chung kết năm nay đều đạt giải, gồm 2 huy chương Kim Cương, 5 huy chương Vàng, 9 huy chương Bạc, 11 huy chương Đồng và 7 giải Khuyến khích. WMI 2026 diễn ra tại Tokyo từ ngày 10 đến 14/7, quy tụ hơn 1.100 thí sinh đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh thực hiện 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận, được chia theo từng khối lớp.

Trong số các thí sinh Việt Nam, Nguyễn Quang Anh, học sinh lớp 9 Trường Quốc tế Nhật Bản, giành huy chương Kim Cương, xếp thứ hai thế giới ở khối 9 và nhận Cúp The Star of the World dành cho thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam.

Âu Vũ Thái Sơn, học sinh lớp 3 Trường Brighton College Việt Nam, giành huy chương Kim Cương và đứng thứ ba thế giới ở khối 3. Hà Nam Phong, học sinh lớp 7 Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội, giành huy chương Vàng và nhận giải Legend Award sau 3 năm liên tiếp đạt huy chương Vàng tại WMI.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu chúc mừng kết quả của các học sinh, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của giáo viên, phụ huynh và các đơn vị tổ chức.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu chúc mừng thành tích xuất sắc của đoàn học sinh Việt Nam tại WMI 2026. Ảnh: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo Đại sứ, giá trị của việc học Toán không chỉ nằm ở huy chương mà còn ở khả năng rèn luyện tư duy logic, tính kiên trì, kỹ năng đặt câu hỏi và tìm kiếm nhiều hướng giải quyết khác nhau. Đại sứ bày tỏ hy vọng các học sinh sẽ tiếp tục duy trì niềm yêu thích Toán học, đồng thời coi chuyến đi là cơ hội kết bạn, giao lưu và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản.

Đại diện các thí sinh, Vũ Hải Lâm, học sinh lớp 8M Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội, cho biết kết quả đạt được là niềm vui lớn, đồng thời giúp em hiểu rằng mỗi thành tích đều đến từ sự kiên trì và sự đồng hành của gia đình, thầy cô. Theo Hải Lâm, kết quả của đoàn Việt Nam góp phần giới thiệu hình ảnh học sinh Việt Nam chăm chỉ, sáng tạo, tự tin và luôn có tinh thần vươn lên với bạn bè quốc tế. Em cho biết sẽ tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức, nuôi dưỡng niềm đam mê Toán học và hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Em Vũ Hải Lâm, học sinh lớp 8M, Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội), Huy chương Vàng WMI 2026, phát biểu tại lễ chúc mừng. Ảnh: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, em Hà Nam Phong chia sẻ WMI là cơ hội để em thử sức tại một sân chơi quốc tế, nâng cao kỹ năng học tập và giao lưu với học sinh từ nhiều quốc gia. Nam Phong cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê Toán học và hướng tới những mục tiêu mới.

Tác giả: Nguyễn Tuyến - Xuân Giao

Nguồn tin: baotintuc.vn