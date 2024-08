Chân dung Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Ngày 12/8, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an - Ảnh: VOV

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê phường Long Hòa, quận Bình thủy, Thành phố Cần Thơ có trình độ Tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ông Đinh Văn Nơi nhập ngũ tại Tiểu đoàn Tây Đô, một đơn vị quân đội chủ lực của tỉnh Cần Thơ cũ vào năm 1993, sau đó ông được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an TP. Cần Thơ và là Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ từ năm 2016.

Sau 4 năm công tác tại Công an Tp Cần Thơ, đến năm 2020, ông Đinh Văn Nơi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Trong thời gian ngắn ở cương vị mới tại tỉnh An Giang, Đại Tá Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo xác lập nhiều chuyên án bắt hàng loạt đối tượng giang hồ cộm cán, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 1/9/2022, ông được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và đầu năm 2023, Đại tá Đinh Văn Nơi được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Đấu tranh với các loại tội phạm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm"

Trong thời gian công tác tại các tỉnh, thành, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã để lại nhiều dấu ấn. Ông được mệnh danh là khắc tinh tội phạm khi trực tiếp chỉ đạo điều tra nhiều chuyên án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, buộc nhiều đối tượng là "ông trùm", "bà trùm" sa lưới.

Đầu tiên, khi nhận công tác Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông Nơi đã có quyết định chưa có tiền lệ là dùng số điện thoại của mình làm "đường dây nóng" để tiếp nhận tin báo của nhân dân.

Chỉ sau 1 tháng về nhận công tác, ông quyết liệt chỉ đạo các lực lượng công an tỉnh triệt phá sới gà quy mô lớn nhất tỉnh này do Nguyễn Ngọc Thuận (còn gọi là Út gà) cầm cầu và sau đó là đường dây mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ do Huỳnh Trần Hùng (ngụ TP.Long Xuyên) cầm đầu.

Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo phá nhiều vụ án - Ảnh: Người lao động

Đặc biệt phải kể đến là vụ bắt giữ 51kg vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam năm 2020 do chính ông trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Đường dây do bà trùm Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, tức Mười Tường) cầm đầu.

Sau gần 8 tháng bỏ trốn, bà trùm buôn lậu này bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam. Cơ quan CSĐT sau đó đã thu giữ thêm 36kg vàng, hơn 1,7 tỷ đồng, 1,27 triệu USD và nhiều tang vật có liên quan khác trong quá trình khám xét nhiều địa điểm.

Trong vụ án này, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi để lại dấu ấn mạnh với câu nói: "tôi lựa ai mà quen lớn, có thế lực là tôi bắt trước – bà Mười Tường là tôi lụm rồi".

Làm người đứng đầu là phải có bản lĩnh, quyết đoán của người chỉ huy, khi đã phá án là phải làm triệt để Thiếu tướng Đinh Văn Nơi

Chia sẻ trên báo CAND, ông cho rằng làm người đứng đầu là phải có bản lĩnh, quyết đoán của người chỉ huy, khi đã phá án là phải làm triệt để. Ông lấy dẫn chứng về vụ án Mười Tường và cho biết, khi đó có đối tượng trốn sang nước ngoài, nếu lúc đó công an không nhanh thì đối tượng càng có cơ hội trốn xa.

Khi được hỏi đã bao giờ gặp phải chuyện bị can thiệp chưa thì Thiếu tướng Đinh Văn Nơi khẳng định "dù có can thiệp cũng không có ý nghĩa gì" vì nếu người nào gọi điện và chỉ đạo đúng thì ông cảm ơn, còn chỉ đạo không đúng thì không thể làm theo được.

"Đấu tranh với các loại tội phạm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm", đó là quan điểm của Đảng, quan điểm của ngành Công an, thế nên tôi không áp lực và cũng không cảm thấy khó khăn. Khó khăn hay không là do bản thân mình có quyết tâm, dám nghĩ, dám làm đến tận cùng hay không thôi", báo CAND dẫn lời Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nói.

Không chỉ ở An Giang mà đến khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi vẫn tiếp tục tạo những dấu ấn ấn tượng.

Đặc biệt nhất phải kể đến là vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố tiến hành tố tụng đối với các đối tượng có liên quan và tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng để điều tra.

Tháng 4 vừa qua, ông Đỗ Hữu Ca đã bị Tòa án tỉnh Quảng Ninh tuyên 10 năm tù giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đúc kết kinh nghiệm qua các thời kỳ từ khi làm Trưởng Công an huyện, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho đến Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi khẳng định phải luôn dựa vào dân. Muốn làm việc với chính quyền địa phương thì phải gặp dân trước, xem tâm tư tình cảm của họ, sau đó mới làm việc với địa phương.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn