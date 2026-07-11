Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 3/8

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh Quochoi.vn

Việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp lần thứ 4, chiều 8/7.

Theo dự kiến, kỳ họp không thường lệ của Quốc hội khai mạc vào 3/8 và bế mạc ngày 24/8, chia làm 2 đợt và theo hình thức họp trực tiếp.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 27 nội dung, trong đó có 20 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật.

Báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết giữa 2 đợt họp, Quốc hội nghỉ khoảng 5 ngày để các cơ quan có thời gian nghiên cứu, chỉnh lý hồ sơ dự thảo luật, nghị quyết trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, để tiếp tục hoàn thiện và gửi đại biểu trước khi biểu quyết thông qua.

Do thời gian còn lại đến phiên khai mạc không còn nhiều, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ tài liệu chính thức các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp để gửi đến đại biểu.

Thời gian chậm nhất là ngày 20/7 đối với dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và ngày 15/7 đối với dự thảo nghị quyết, dự án khác.

Trong 20 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật được Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Cùng với đó còn có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt…

Cũng tại kỳ họp không thường lệ, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu với 4 dự án luật gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật hợp nhất Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công.

Đồng thời, Quốc hội sẽ quyết định 3 nội dung thuộc vấn đề quan trọng của đất nước, gồm: chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và thành lập thành phố Quảng Ninh.

Dự kiến Quốc hội sẽ bố trí thảo luận chung các dự án, dự thảo cùng lĩnh vực, cơ quan trình, thẩm tra hoặc bố trí thảo luận sớm các nội dung đã được Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến trước.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn