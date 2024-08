Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và những phát ngôn 'át vía' tội phạm

Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Quảng Ninh, An Giang, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được biết đến là “khắc tinh của tội phạm” khi triệt phá hàng loạt vụ án lớn, ông có nhiều phát ngôn thể hiện quyết tâm trấn áp tội phạm nhưng cũng đầy nhân văn khi nói về người dân.