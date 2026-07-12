Gen Z làm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố

Khi địa phương chuẩn bị bầu trưởng thôn cách đây ba năm, Trần Quang Tuấn, khi đó mới 23 tuổi, không nghĩ mình sẽ được giới thiệu ứng cử.

Là một trong những đảng viên trẻ nhất của thôn Hai Tràng Duệ, Hải Phòng, anh được chi bộ lựa chọn với kỳ vọng tạo lớp cán bộ kế cận. "Tôi rất băn khoăn vì nghĩ mình còn quá trẻ, không biết có gánh vác nổi công việc của cả một thôn hay không", Tuấn nhớ lại.

Sự động viên của các đảng viên đi trước và sự tín nhiệm của người dân giúp chàng thanh niên vừa tốt nghiệp Đại học Hải Phòng mạnh dạn tham gia ứng cử và trúng cử. Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính, Tuấn tiếp tục đảm nhiệm cương vị Tổ trưởng tổ dân phố Tràng Duệ 1 với gần 700 hộ dân, hơn 2.300 nhân khẩu.

Tổ trưởng dân phố 2 Tràng Duệ Nguyễn Quang Tuấn (thứ 2 từ phải sang) trong ngày công bố quyết định nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở Lâm Đồng, Nguyễn Thị Bảo Nhi cũng nhận được sự động viên từ người dân địa phương khi bày tỏ mong muốn tham gia công việc ở cơ sở.

Tốt nghiệp ngành Bảo vệ thực vật, Đại học Nông Lâm TP HCM, cô gái sinh năm 2001 lựa chọn trở về quê làm việc tại hợp tác xã của gia đình thay vì ở lại thành phố. Bốn năm qua, Nhi vừa sản xuất nông nghiệp, vừa hỗ trợ bà con áp dụng kỹ thuật mới, chuyển đổi cây trồng.

Nhi cho biết nhiều cô bác trong thôn khuyến khích cô tham gia ứng cử vì có trình độ đại học, nhiệt tình với hoạt động địa phương và gần gũi với người dân. Đoạn video chia sẻ nguyện vọng trên mạng xã hội sau đó nhận được nhiều ý kiến ủng hộ.

"Tôi nghĩ kinh nghiệm thì người trẻ chắc chắn chưa thể bằng các cô chú, bác lớn tuổi. Nhưng kiến thức, công nghệ và sức trẻ cũng là những lợi thế để mình đóng góp", Nhi nói.

Điểm chung của cả hai là đều không xem tuổi trẻ là lợi thế tuyệt đối. Họ thừa nhận mình thiếu kinh nghiệm và uy tín so với những người đi trước, nhưng tin rằng có thể bù đắp bằng tinh thần học hỏi, sự gần gũi với người dân và khả năng tiếp cận công nghệ.

Tổ trưởng dân phố 2 Tràng Duệ Nguyễn Quang Tuấn (trái) tham gia khắc phục hậu quả bão Yagi năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, Tuấn từng gặp không ít sự hoài nghi. Có người cho rằng một thanh niên ngoài 20 tuổi khó đủ trải nghiệm để giải quyết công việc của cả khu dân cư. Thay vì giải thích, anh chọn cách đến từng hộ dân, lắng nghe và xử lý những việc cụ thể. "Khi mình giải quyết được những vấn đề người dân đang gặp, họ sẽ dần thay đổi cách nhìn", Tuấn nói.

Ba năm làm công tác ở cơ sở giúp anh nhận ra công việc của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố khác khá xa suy nghĩ của nhiều người. Ngoài tuyên truyền chủ trương, chính sách, phần lớn thời gian dành cho hòa giải mâu thuẫn trong khu dân cư, vận động người dân hiến đất làm đường, tiếp nhận phản ánh và kết nối giữa chính quyền với người dân.

Theo Tuấn, người làm công tác ở cơ sở phải hiểu hoàn cảnh của từng hộ dân để xử lý những việc rất gần gũi trong đời sống hằng ngày.

Với Nhi, điều thôi thúc cô tham gia không phải là chức danh mà là mong muốn đóng góp nhiều hơn cho quê hương. Cô cho rằng người trẻ có lợi thế trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở.

Nguyễn Thị Bảo Nhi tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên ở địa phương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố do cộng đồng dân cư trực tiếp bầu và được UBND cấp xã công nhận sau khi trúng cử. Họ là cầu nối giữa chính quyền với người dân, tổ chức các hoạt động của cộng đồng, tuyên truyền chủ trương, chính sách, nắm bắt tình hình đời sống, phản ánh kiến nghị, tham gia hòa giải và vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Nghị định 185/2026, người ứng cử phải từ đủ 21 tuổi, cư trú thường xuyên tại địa bàn, có phẩm chất đạo đức, uy tín trong cộng đồng, năng lực tổ chức, vận động quần chúng và kinh nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, nghị định khuyến khích người có trình độ chuyên môn phù hợp, đồng thời bổ sung yêu cầu về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, lập kế hoạch, tổng hợp, thống kê và báo cáo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cấp cơ sở.

Tác giả: Sơn Hà

Nguồn tin: vnexpress.net