Trung thu sớm với trẻ em biên giới

Tối 23/9, tại Trường mầm non Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Trung tâm tình nguyện Quốc gia, Dự án nuôi em Nghệ An và đội thanh niên tình nguyện Quốc tế thuộc Trường Đại học Vinh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình Tết Trung thu cho các em nhỏ ở xã biên giới Nậm Cắn.