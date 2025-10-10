Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp sau động đất ở Tứ Xuyên

Nhân viên cứu hộ phía trước một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở huyện Bảo Hưng, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào ngày 22-4-2013 - Ảnh: REUTERS

Chiều 9-10, Tân Hoa xã đưa tin Cục Địa chấn Trung Quốc (CEA) đã kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp cấp 4, sau khi xảy ra trận động đất mạnh 5,4 độ tại huyện Tân Long, thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Garzê (Cam Tư) ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết trận động đất xảy ra lúc 13h17 chiều 9-10 (theo giờ địa phương) tại vị trí có tọa độ 30,84 độ vĩ bắc và 99,86 độ kinh đông, với độ sâu tâm chấn khoảng 10km.

Dữ liệu địa chấn của CENC cho thấy trong 5 năm qua đã có 23 trận động đất có cường độ từ 3 trở lên xảy ra trong phạm vi 200km quanh tâm chấn này, và trận động đất mới nhất là trận mạnh nhất từng được ghi nhận tại khu vực. Trung tâm cũng lưu ý có một số ngôi làng nằm trong bán kính 5km quanh tâm chấn.

Sau trận động đất, CEA đã ngay lập tức nghe báo cáo từ CENC và Cơ quan Động đất Tứ Xuyên, đồng thời kêu gọi tăng cường giám sát và đánh giá liên tục tình hình.

Hiện tỉnh Tứ Xuyên đã cử đoàn công tác khẩn cấp đến khu vực bị ảnh hưởng, để phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho người dân.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có báo cáo thiệt hại về người và tài sản. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục đánh giá tình hình tại hiện trường.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn