Cảnh báo trào lưu ăn cá mòi làm đẹp da

Giữa hàng loạt trào lưu làm đẹp lan truyền trên mạng xã hội, một lời khuyên bất ngờ đang thu hút sự chú ý khi nhiều người cho rằng ăn cá mòi có thể giúp cải thiện làn da và hỗ trợ giảm cân.

Xu hướng này nhanh chóng lan rộng trên TikTok, khiến không ít người thử áp dụng. Tuy vậy, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo lợi ích của loại cá này đang bị thổi phồng, theo NBC.

Ăn cá mòi để làm đẹp

Đối với Toni Bravo, một influencer trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang có hơn 930.000 người theo dõi trên MXH video ngắn, bí quyết để có làn da rạng rỡ không nằm ở serum Hàn Quốc hay thiết bị chăm sóc da đắt tiền, mà lại là cá mòi đóng hộp.

Trong video đăng ngày 10/2, Bravo nói đùa rằng nhiều người luôn muốn nghe về các bước skincare cho đến khi cô nhắc đến cá mòi.

“Mọi người có muốn biết không? Tôi đã ăn cá mòi cả đời rồi, nên tôi hiểu sức mạnh làm đẹp tiềm ẩn của loại cá này”, cô chia sẻ.

Thực ra, ý tưởng chăm sóc da từ bên trong bằng cách ăn các loại cá béo như cá mòi, cá hồi hay cá thu không mới.

Trong giới chăm sóc sức khỏe, cá mòi từ lâu đã được xem như một dạng “botox tự nhiên”. Loại cá nhỏ này chứa nhiều omega-3, protein chất lượng cao, canxi, vitamin, selen và sắt. Những dưỡng chất này giúp củng cố hàng rào bảo vệ da và giảm viêm, từ đó giúp làn da trông khỏe hơn theo thời gian.

Bravo (bên trái) và Ally (bên phải), nhà sáng tạo nội dung có 1,4 triệu người theo dõi, tích cực lăng xê cá mòi như một món ăn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: @bonitravo, @ally.renee1/TikTok.

Việc xu hướng này lại lan mạnh trên mạng xã hội, khiến ngày càng nhiều người thử “chế độ ăn cá mòi” với kỳ vọng giảm cân hoặc cải thiện làn da. Tuy vậy, khác với trào lưu trên mạng, nhiều người nổi tiếng chỉ xem cá mòi như món ăn bổ sung trong bữa ăn, chứ không ăn với tần suất dày đặc.

“Vì Bravo thích ăn cá mòi, tôi nghĩ mình cũng sẽ thử”, một người dùng TikTok chia sẻ. Một người khác cũng chia sẻ trong video rằng mỗi khi da bắt đầu nổi mụn hoặc trở nên xỉn màu, họ sẽ ăn cá mòi vì tin rằng làn da đẹp bắt đầu từ bên trong cơ thể.

Nhiều tác dụng phụ

Các chuyên gia thừa nhận cá mòi là thực phẩm giàu dinh dưỡng, từ lâu được chứng minh có lợi cho sức khỏe nhờ khả năng hỗ trợ giữ nước, giảm viêm và củng cố hàng rào bảo vệ da. Dù vậy, điều này không đồng nghĩa rằng cá mòi là “cứu tinh” cho làn da hay giải pháp giảm cân nhanh như một số người nổi tiếng quảng bá.

Amy Goodson, một chuyên gia dinh dưỡng, nói với NBC rằng cá mòi đóng hộp có thể chứa nhiều natri. Nếu ăn nhiều natri thường xuyên, có thể khiến cơ thể tích nước và không tốt cho huyết áp. Ngoài ra, cơ thể một số người cũng khó hấp thụ cá mòi do trào ngược axit dạ dày, đau nửa đầu liên quan đến histamine trong thực phẩm đóng hộp hoặc đơn giản là không hợp khẩu vị.

“Về mặt dinh dưỡng, cá mòi rất tốt, nhưng chúng không phải thực phẩm thần kỳ và cũng không phù hợp với tất cả”, cô nói.

Goodson cũng nhấn mạnh rằng làn da không được “cứu cánh” với chỉ một loại thực phẩm duy nhất. Sức khỏe của da phụ thuộc vào nhiều dưỡng chất kết hợp với nhau, chẳng hạn vitamin C giúp hình thành collagen, hay kẽm hỗ trợ chữa lành vết thương và kiểm soát mụn.

Loạt công thức chế biến cá mòi được chia sẻ rộng rãi khi làn sóng “thổi phồng” lợi ích của loại cá nhỏ này lan rộng trên mạng xã hội. Ảnh: @wildplanetfoods/TikTok.

William Li, bác sĩ kiêm nhà khoa học nghiên cứu mối liên hệ giữa thực phẩm và sức khỏe, cũng cho biết hiện chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy cá mòi là thực phẩm làm đẹp da.

“Thành phần có lợi nhất trong cá mòi là omega-3: EPA và DHA. Các nghiên cứu trên người cho thấy omega-3 làm giảm các chỉ số sinh học gây viêm và bảo vệ chống lại stress oxy hóa và tổn thương tế bào. Omega-3 cũng là axit béo tốt cho mạch máu, điều này rất quan trọng đối với sự khỏe mạnh của làn da”, bác sĩ cho biết.

Ngoài tác dụng lên làn da, một số người dùng trên MXH còn cho rằng ăn cá mòi trong một khoảng thời gian nhất định hứa hẹn sẽ giúp giảm mỡ và hạ đường huyết.

Tiến sĩ Annette Bosworth, một bác sĩ người Mỹ được biết đến với biệt danh “Dr. Boz” trên TikTok, chuyên về sức khỏe trao đổi chất, thậm chí còn gọi đây là cách nhanh chóng để tăng nồng độ ketone trong máu, một chất hóa học mà cơ thể sản sinh ra khi đốt cháy chất béo để tạo năng lượng thay vì carbohydrate.

Tuy nhiên, Goodson cho rằng không thể “thanh lọc” cơ thể, cân bằng hormone hay tạo ra những thay đổi đáng kể cho sức khỏe chỉ nhờ một loại thực phẩm trong vài ngày.

“Những thay đổi thực sự thường diễn ra trong nhiều tuần đến nhiều tháng và phụ thuộc vào cả lối sống, bao gồm chế độ ăn uống, giấc ngủ, lượng nước, mức độ căng thẳng và việc tiếp xúc với ánh nắng”, Goodson nói.

Tóm lại, các chuyên gia cho rằng cá mòi nên được xem như một phần bổ sung hợp lý trong chế độ ăn đa dạng, chẳng hạn thêm vào salad hoặc ăn kèm bánh mì nướng bơ. Song, họ không khuyến khích việc chỉ ăn cá mòi như món duy nhất, bởi có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn.

