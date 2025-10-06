Động đất mạnh 4,9 độ ở Quảng Ngãi lúc rạng sáng

Your browser does not support the video tag.

Camera nhà dân ở Gia Lai ghi lại khoảnh khắc rung lắc do trận động đất mạnh 4,9 độ gây ra - Video: Vân Anh - Thanh Trà

Rạng sáng 6-10, ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất, cho biết trên địa bàn xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi (khu vực huyện Kon Plông, Kon Tum cũ) xảy ra động đất liên tiếp.

Cụ thể, lúc 1h28 ngày 6-10, tại xã Măng Bút xảy ra trận động đất mạnh 4,9 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân ở Gia Lai, Đà Nẵng, Huế… cho biết cũng cảm nhận được rung lắc mạnh từ trận động đất mạnh 4,9 độ.

Chị Vân Anh (ở Pleiku, Gia Lai) cho biết chị đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì rung lắc mạnh trong khoảng 5-7 giây.

Anh Vy Hoàng (ở Hội An, Đà Nẵng) cho biết cũng cảm nhận rõ rung lắc khoảng 5 giây.

"Tôi đang nằm ngủ thì thấy giường rung, lắc, tỉnh cả ngủ luôn. Lần đầu biết cảm nhận động đất là gì" - anh Hoàng chia sẻ.

Vào lúc 0h41, 1h và 1h46 ngày 6-10, tại xã Măng Bút cũng xảy ra ba trận động đất mạnh từ 2,6 đến 2,9 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Bản đồ tâm chấn trận động đất mạnh 4,3 độ xảy ra lúc 19h ngày 5-10 - Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất

Trước đó, từ khoảng gần 18h58 đến 23h56 ngày 5-10, tại xã Măng Bút xảy ra liên tiếp 10 trận động đất có cường độ từ 2,5 đến 4,3 độ.

Trong đó có hai trận động đất mạnh 4,2 và 4,3 độ xảy ra lúc 18h55 và 19h ngày 5-10. Các trận động đất còn lại mạnh từ 2,5 đến 3,6 độ.

Như vậy, từ tối qua đến 1h46 sáng 6-10, tại xã Măng Bút đã xảy ra liên tiếp 14 trận động đất.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây), trong đó có những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

Lớn nhất là trận động đất trưa 28-7-2024 có độ lớn 5 độ, trước đó ngày 23-8-2022 là trận động đất mạnh 4,7 độ.

Trước đó, ông Xuân Anh cho biết "động đất kích thích" là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum (cũ).

"Theo các nghiên cứu sơ bộ, dự báo động đất ở Kon Tum (cũ) vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ. Tuy nhiên vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này" - ông Xuân Anh nhận định.

Tại Việt Nam, các trận động đất mạnh 4-5 độ được đánh giá là động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận thấy động đất. Người ở ngoài nhà cảm thấy rung động nhẹ. Nhìn chung không gây nên thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ. Rất hiếm khi gây thiệt hại trung bình tới thiệt hại đáng kể. Một số đồ vật trong nhà bị rơi. Tần suất xuất hiện trung bình trên toàn thế giới mỗi năm 10.000 - 15.000 trận.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ