Trực thăng rơi tại Arab Saudi, 14 người thiệt mạng

Tai nạn xảy ra sáng nay ở thành phố ven biển Ras Tanura của Arab Saudi, nằm bên vịnh Ba Tư và phía tây eo biển Hormuz. Toàn bộ 14 nạn nhân thiệt mạng đều là công dân Arab Saudi, danh tính chưa được công bố.

Đây là một trong những sự cố hàng không nghiêm trọng nhất liên quan ngành năng lượng của Arab Saudi, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Trực thăng của tập đoàn dầu khí Arab Saudi Aramco năm 2022. Ảnh: ASD News

Bộ Năng lượng Arab Saudi đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân tai nạn. Giới chuyên gia đang xem xét nhiều khả năng, trong đó có yếu tố kỹ thuật, điều kiện thời tiết hoặc lỗi vận hành.

Sự cố xảy ra chỉ hai ngày sau khi tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco của Arab Saudi nối lại hoạt động bốc dỡ các lô hàng dầu thô tại cảng Ras Tanura, sau gần 4 tháng tạm ngừng vì xung đột Trung Đông.

Đây là một trong những cơ sở năng lượng quan trọng nhất của Arab Saudi, với nhà máy lọc dầu có công suất khoảng 550.000 thùng mỗi ngày và đóng vai trò then chốt trong hoạt động xuất khẩu dầu của quốc gia này.

Hồi tháng 3, cơ sở Ras Tanura từng bị tấn công bằng máy bay không người lái, buộc Aramco đình chỉ hoạt động để đảm bảo an toàn. Sau khi tình hình được kiểm soát, hoạt động tại đây đã được khôi phục.

Tác giả: Thanh Danh

Nguồn tin: vnexpress.net