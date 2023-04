Trọng tài Trương Hồng Vũ từng mắc sai lầm sơ đẳng, bị treo còi 3 năm

Trong trận đấu giữa Viettel FC và CLB Bình Dương ngày 20/9/2019, trọng tài Trương Hồng Vũ đã "bẻ còi", hủy bàn thắng của đội khách vì muốn sửa lại một quyết định sai lầm trước đó. Phút 90+1, Hồ Sỹ Giáp (CLB Bình Dương) phạm lỗi với Bùi Tiến Dũng (Viettel FC). Người cầm còi trận đấu ban đầu ra hiệu cho CLB Bình Dương được đá phạt.

Tuy nhiên sau khi bóng vào lưới và CLB Bình Dương được công nhận bàn thắng, ông Trương Hồng Vũ lại hội ý với các trợ lý rồi đưa ra quyết định hủy bàn thắng. Lý do là bởi trọng tài này...chỉ nhầm hướng đá phạt. Ông Vũ xác định Sỹ Giáp phạm lỗi nhưng chỉ hướng đá phạt ngược lại nên các cầu thủ CLB Bình Dương được tổ chức đá phạt nhanh.

Trọng tài Trương Hồng Vũ mắc sai lầm năm 2019.

Trưởng Ban Trọng tài VFF khi ấy là ông Dương Văn Hiền trả lời VTC News: "Trọng tài Trương Hồng Vũ sai rồi, sai nghiêm trọng. Nhiều trường hợp trọng tài phát hiện ra sai lầm, có thể họ sửa sai được. Nhưng anh không thể thấy sai cái này rồi lại sửa bằng cái sai khác, thế là không được. Thấy thổi phạt không đúng anh có thể dừng ngay trận đấu lại và cho thả bóng, nhưng việc này cũng là tối kị".

Đến ngày 28/9/2019, đích thân ông Trần Anh Tú - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) khẳng định trọng tài Trương Hồng Vũ sẽ không được mời làm nhiệm vụ tại V-League do làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh chung của giải đấu.

Thực tế, ông Vũ vẫn xuất hiện trong danh sách tập huấn trọng tài tại V-League 2020 nhưng công ty VPF kiên quyết không mời vị "vua áo đen" này làm nhiệm vụ. Phía đơn vị tổ chức giải có động thái rắn, ông Vũ chủ động rút lui.

Ông Trương Hồng Vũ từng mắc sai lầm nghiêm trọng tại V-League 2019.

Nhưng đến mùa giải 2022, ông Trương Hồng Vũ vượt qua bài sát hạch trọng tài trước thềm V-League. Đến vòng 9, ông Vũ được phân công làm nhiệm vụ ở trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng. Quyết định nhân sự của Ban Trọng tài VFF vấp phải nhiều phản ứng từ dư luận khi một trọng tài mắc sai sót như ông Trương Hồng Vũ lại được cầm còi tại V-League.

Đến ngày 7/4/2023, ông Trương Hồng Vũ lại đưa ra quyết định gây tranh cãi trong trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Khánh Hòa trên sân Thiên Trường. Phút 90+2, Mai Xuân Quyết (CLB Nam Định) có động tác cao chân với thủ môn Ngọc Cường (CLB Khánh Hoà). Tuy nhiên, ông Vũ phạt thẻ vàng Ngọc Cường và cho CLB Nam Định hưởng phạt đền trong sự phản ứng mạnh mẽ của CLB Khánh Hoà.

Ban đầu, ông Vũ còn muốn phạt thẻ đỏ thủ môn của đội khách dù anh không phạm lỗi với đối phương. CLB Nam Định thực hiện thành công quả phạt đền còn CLB Khánh Hoà đánh rơi chiến thắng.

Trong phần họp báo sau trận, HLV Võ Đình Tân bức xúc: “Đấy không phải tình huống nhạy cảm nữa. Ban tổ chức cần coi lại công tác trọng tài. Rõ ràng cầu thủ chủ nhà đạp thẳng thủ môn nhưng lại rút thẻ cho cầu thủ chúng tôi nữa. Thậm chí trọng tài chính còn phải nhờ đến trọng tài thứ tư nhắc nhở”.

