Những hình ảnh trang trọng tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư cho hay nhìn lại 40 năm Đổi mới, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có những đóng góp nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII, chúng ta có đầy đủ cơ sở để khẳng định: Đường lối đổi mới của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại - Ảnh: TTXVN