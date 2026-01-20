Những hình ảnh trang trọng tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Một Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa đến tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Chủ tịch nước Lương Cường tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Các vị khách mời quốc tế đến tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc Đại hội - Ảnh: DUY LINH
Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội - Ảnh: DUY LINH
Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo tổng thể các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Đây là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới; là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tổng Bí thư nêu rõ Đại hội XIV diễn ra trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa sâu sắc: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vững bước tiến tới hai mục tiêu chiến lược: 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030) và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với 1.586 đại biểu đại diện hơn 5,6 triệu đảng viên cả nước - Ảnh: TTXVN
Các đại biểu chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đoàn đại biểu TP.HCM đến dự lễ khai mạc Đại hội sáng 20-1 - Ảnh: QUANG PHÚC-SGGP
Theo Tổng Bí thư, được sự ủy quyền của Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII, Bộ Chính trị đề xuất Đại hội cho chủ trương tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030) với cách mạng Việt Nam, định hướng phát triển đất nước của 100 năm tiếp theo (2030 - 2130), tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đoàn đại biểu Bộ Công an tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tổng Bí thư cho hay nhìn lại 40 năm Đổi mới, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có những đóng góp nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII, chúng ta có đầy đủ cơ sở để khẳng định: Đường lối đổi mới của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại - Ảnh: TTXVN
Tác giả: Nguyễn Khánh
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ