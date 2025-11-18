Trọng tài bóng đá bị nghi đuổi giết rồi bắn chết bạn gái cũ

Hung thủ Kalajdzic

Nạn nhân, Aldina Jahić, 32 tuổi, được cho là đã bị phục kích khi đang trên đường tới phòng gym vào tối Chủ nhật. Theo các báo cáo ban đầu, cô chạy vào một quán cà phê gần đó để cầu cứu và kịp gọi cảnh sát.

Tuy nhiên, trước khi lực lượng chức năng có mặt, nghi phạm Anis Kalajdzic, 33 tuổi, đã đuổi kịp cô và nổ một phát súng bằng khẩu súng ngắn mà hắn mang theo. Aldina tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Kalajdzic được cho là đã cố tự sát, nhưng khẩu súng bị kẹt đạn. Hắn bị cảnh sát bắt giữ chỉ ít phút sau đó.

Aldina từng là bạn gái của Kalajdzic

Thông tin từ truyền thông địa phương cho biết Kalajdzic là trọng tài thi đấu tại Giải hạng Nhất Liên bang Bosnia & Herzegovina, đồng thời là con trai của cựu danh thủ Avdo Kalajdzic, người từng chơi cho Velez Mostar và Bursaspor từ thập niên 1970 đến 1990. Ông Avdo sau này còn dẫn dắt Velez Mostar và từng làm HLV tạm quyền của tuyển Bosnia & Herzegovina.

Điều tra ban đầu tiết lộ Kalajdzic đã đăng ký mua khẩu súng chỉ một tháng trước, cho rằng ông ta cần “tự vệ” vì nhận được nhiều lời đe dọa khi làm trọng tài. Tuy nhiên, một nguồn tin điều tra cho biết vụ sát hại có dấu hiệu lên kế hoạch từ trước.

Aldina, quê ở Kalesija, chuyển từ Sarajevo đến Mostar để làm việc. Cô được cho là từng nhận nhiều lời đe dọa từ bạn trai cũ nhưng không trình báo cảnh sát. Nhà chức trách nghi ngờ nguyên nhân vụ án xuất phát từ việc cô chấm dứt mối quan hệ với Kalajdzic.

Cái chết của Kalajdzic khiến nhiều người tiếc nuối

Cái chết của Aldina khiến nhiều bạn bè và đồng nghiệp bàng hoàng. Giảng viên kinh tế kiêm nghị sĩ Admir Cavalic, người từng hướng dẫn cô, chia sẻ: “Thật khó để tìm lời trước cái chết của một người từng gọi mình là người thầy. Aldina là cô gái mạnh mẽ, đầy khát vọng và luôn cầu tiến”.

Theo trang cá nhân, Aldina là giám đốc dự án và sự kiện tại Atlas Society International, sở hữu khả năng tổ chức, giao tiếp và làm việc học thuật vượt trội.

Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ động cơ và toàn bộ diễn biến vụ án.

