Trọng tài 'đốt lưới nhà' trong trận U22 Trung Quốc thua Việt Nam

Trọng tài Shen Yinhao trở thành nhân vật được chú ý.

Trận đấu mà Trung Quốc tưởng như sẽ là cuộc dạo chơi lại trở thành một bài học đắt giá, nơi “bàn phản lưới” không chỉ đến từ cầu thủ mà còn đến từ chính người cầm còi.

Cái tát ngược vào niềm kiêu hãnh

Trước giải, đội chủ nhà Trung Quốc coi Việt Nam là đối thủ yếu nhất, nên cố tình xếp lịch gặp ngay ở trận ra quân để “lấy may”, giành chiến thắng tạo khí thế cho chặng đường tiếp theo. Nhưng đời không như mơ. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn, song lại thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm và sự tập trung ở hàng thủ.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Trung Quốc phải trả giá ở phút 81 trong một pha bóng hỗn loạn. Lê Văn Thuận đột phá bên cánh trái, căng ngang khó chịu khiến đội trưởng Liu Haofan lúng túng không phá được ra xa. Wang Shiqin băng về hỗ trợ nhưng phá hụt, để Phạm Minh Phúc ập vào đá bồi cận thành, ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng lịch sử cho U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận xôn xao sau trận không nằm ở bàn thua này, mà ở “bàn phản lưới” sau đó do trọng tài Shen Yinhao, người được giao bắt chính trận đấu, đã vô tình (hoặc hữu ý) tạo ra. Phút 84, khi Bùi Vĩ Hào của Việt Nam khi đang dốc bóng bị Liu Haofan từ phía sau đẩy ngã rõ ràng trong vòng cấm.

Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng.

Tất cả đều chờ tiếng còi và chấm 11 mét. Nhưng không, trọng tài Shen bỏ qua, gây ngơ ngác không chỉ với khán giả Việt Nam mà cả giới truyền thông Trung Quốc. Nhiều tài khoản trên Sina, 163, Sohu đồng loạt chỉ trích: “Nếu đây là giải chính thức, ví dụ như VCK U23 châu Á 2026, chắc chắn đó là một quả phạt đền”.

Nhà báo Pei Li của Sports News bình luận chua chát: “Trọng tài bản địa điều khiển ở giải giao hữu chất lượng cao chỉ khiến cầu thủ hình thành thói quen xấu. Liu Haofan thoát phạt đền vì Shen Yinhao là người trong nước. Nhưng ở U23 châu Á, liệu họ còn được bảo vệ như thế không?”. Một nhận xét cay đắng nhưng chính xác: thay vì giúp cầu thủ học được bài học thật trong môi trường công bằng, trọng tài Shen lại “phản lưới” niềm tin của cả nền bóng đá.

Ba cái hại cho một quyết định sai lầm

Hành động bỏ qua lỗi penalty đó không làm thay đổi kết quả, Trung Quốc vẫn thua, nhưng để lại hệ lụy sâu hơn. Thứ nhất, nó tước đi cơ hội rèn luyện tâm lý và tính kỷ luật của cầu thủ trong một giải đấu vốn được coi là thử nghiệm chiến thuật. Những “màn thiên vị” như vậy khiến họ dễ ảo tưởng, không chịu sửa sai và khi bước ra sân chơi lớn có VAR, mọi sai sót sẽ bị phơi bày không thương tiếc.

Thứ hai, quyết định ấy ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín giải đấu. Một trận giao hữu thua không đáng xấu hổ, nhưng việc trọng tài thiên vị lộ liễu khiến Panda Cup mất điểm trong mắt bạn bè quốc tế. Hãy nhớ người Trung Quốc đã gửi gắm kỳ vọng với giải đấu qua cái tên "Panda" (Gấu Trúc) là thương hiệu tự hào độc quyền của Trung Quốc.

Khi một giải tứ hùng được quảng bá là “bước đệm cho U23 châu Á” lại bị nghi ngờ về sự công tâm, người ta có quyền đặt câu hỏi về năng lực tổ chức và đạo đức thể thao của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA).

Các cầu thủ Trung Quốc ôm đầu sau thất bại.

Và nguy hiểm nhất, là nghi ngờ bóng đá nước này vẫn chưa thoát khỏi bóng ma dàn xếp tỷ số nên trọng tài không muốn có thêm bàn thắng cho đội khách. Sự hoài nghi ấy không phải vô cớ, khi cách đây không lâu, chính HLV Lý Thiết – người từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Trung Quốc – bị xử lý vì tội dàn xếp tỷ số. Cú “phản lưới” của trọng tài Shen, vì thế, càng khiến người ta tin rằng căn bệnh cũ của bóng đá Trung Quốc vẫn chưa được chữa khỏi.

Trận thua trước Việt Nam chỉ là một trận giao hữu, nhưng dư chấn của nó có thể còn kéo dài. Trung Quốc không chỉ thua vì sai lầm của Wang Shiqin hay bàn thắng của Phạm Minh Phúc, mà còn vì một cú “phản lưới” mang tên Shen Yinhao – người đã khiến cả hệ thống bóng đá nước này soi lại mình.

Trong khi Việt Nam có được chiến thắng bằng nỗ lực và tinh thần, thì Trung Quốc lại tự bắn vào chân mình, cả trong sân cỏ lẫn ngoài đường biên. Một “bàn phản lưới” không ghi vào bảng tỷ số, nhưng sẽ ám ảnh bóng đá Trung Quốc không chỉ trong ngày một, ngày hai.

Tác giả: Tú Anh

Nguồn tin: znews.vn