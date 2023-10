Trò vùng cao Nghệ An ở bán trú tại nhà sàn

Trường Tiểu học Nga My (huyện Tương Dương, Nghệ An) thuê thêm nhà sàn của người dân làm chỗ ở cho học sinh bán trú. Ảnh: Hồ Lài.

Trường Tiểu học Nga My (huyện Tương Dương, Nghệ An) triển khai mô hình dân tộc bán trú từ 2 năm nay, gom học sinh lớp 3, 4, 5 từ các điểm lẻ về điểm chính.

Năm học này, trường có 116 học sinh bán trú, đến từ các bản như: bản Canh, Văng Môn, Na Kho, Xốp Kho, Na Ngân… trong đó nơi xa nhất cách trường hơn 20km. Ảnh: Hồ Lài.

Việc đưa học sinh từ điểm lẻ về trường chính nhằm thực hiện chương trình GDPT 2018, giáo dục toàn diện và tăng cường kỹ năng cho các em dân tộc thiểu số. Ảnh: Hồ Lài.

Để có chỗ ở cho trò bán trú, nhà trường đã nhường dãy nhà ký túc giáo viên cho các em, đồng thời mua sắm, kêu gọi ủng hộ các vật dụng sinh hoạt như giường tầng, chăn ấm... Ảnh: Hồ Lài.

Các em ở bán trú được hướng dẫn và quen dần với nề nếp sinh hoạt tập thể, dậy đúng giờ, gấp chăn gọn gàng, giữ vệ sinh chung... Ảnh: Hồ Lài.

Em Lương Thị Yến Nhi (bên trái) lên lớp 3 và cũng là năm đầu tiên từ bản Canh về trường chính học bán trú. "Mấy ngày đầu ở bán trú tại trường nhớ nhà nên em có khóc. Nhưng bây giờ quen rồi, có các bạn ở cùng và thầy cô nên vui hơn", Yến Nhi nói. Ảnh: Hồ Lài.

Do số phòng bán trú trong trường không đảm bảo đủ nhu cầu cho 116 học sinh, nên Trường Tiểu học Nga My thuê thêm nhà sàn của người dân gần trường cho học sinh ở. Ảnh: Hồ Lài.

Theo thầy Kha Văn Thông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nga My, biết nhà trường thuê nhà cho học sinh, nên người dân cho thuê giá "hữu nghị" 1,5 triệu/tháng. Nhà trường cử giáo viên trực quản lý thường xuyên và hướng dẫn các em tự sinh hoạt cá nhân. Ảnh: Hồ Lài.

Bếp ăn bán trú cho học sinh nhà trường cũng được tận dụng từ bếp ăn của giáo viên trước đây, có mở rộng và lắp thêm tôn để phục vụ nấu ăn cho hơn 100 học sinh. Ảnh: Hồ Lài.

Mỗi bữa ăn, học sinh sẽ xuống bếp phụ giúp cô nuôi chia thức ăn ra từng đĩa và mang ra bàn ăn được quy định. Ảnh: Hồ Lài.

Chế độ ăn được lấy từ nguồn Nghị định 116 của Chính phủ dành cho học sinh dân tộc bán trú. Bữa ăn có đầy đủ cơm, canh, rau và thức ăn (cá hoặc thịt, trứng...) tùy bữa. Ảnh: Hồ Lài.

Nhà trường tận dụng khu vực sân trước phòng học để làm chỗ ăn cho học sinh bán trú. Ảnh: Hồ Lài.

Trường Tiểu học Nga My có 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có các em người Ơ Đu là dân tộc rất ít người chỉ phân bố ở huyện Tương Dương, Nghệ An. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, diện tích khuôn viên chật hẹp, nhưng Trường Tiểu học Nga My vẫn nỗ lực tổ chức bán trú nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn