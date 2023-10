Nhiều học sinh Hà Nội nôn ói phải nhập viện, nhà trường gửi thư xin lỗi

Bà Phạm Minh Thảo, Hiệu trưởng trường tiểu học Thành Công B (Hà Nội) vừa gửi thư ngỏ tới quý phụ huynh có con em trong vụ việc nhiều học sinh bị đau bụng nôn ói.

"Sự việc này xảy ra là điều không một ai trong chúng ta mong muốn, nhà trường xin được gửi lời xin lỗi tới Quý phụ huynh và mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông của quý vị", bà Thảo nhấn mạnh.

Cũng theo bức thư, nhà trường hiểu rằng an toàn thực phẩm là vấn đề mà phụ huynh luôn quan tâm. Vì thế, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được nhà trường chú trọng. Nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho công tác này.

Hàng ngày, Ban giám hiệu, đại diện các ban trong trường, đại diện phụ huynh, cán bộ y tế kiểm tra nguồn thực phẩm tại bếp ăn kỹ lưỡng.

Nhà trường cũng đã cùng đại diện phụ huynh các lớp đến cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh để xem nguồn thực phẩm và quy trình sản xuất.

Suất ăn ngày 13/10 của học sinh trường Tiểu học Thành Công B (Ảnh: PHCC)

Về vụ việc hàng loạt học sinh phải đi khám, trong đó 10 em nhập viện điều trị liên quan đến tiêu hóa, nhà trường cho biết, đã triệu tập lãnh đạo đơn vị cung cấp suất ăn để ghi nhận, nắm bắt tình hình.

Dưới dự can thiệp của cơ quan y tế địa phương, cơ quan an toàn vệ sinh thực phẩm và một số ban ngành, trường tiểu học Thành Công B đang hợp tác để xác định nguyên nhân vụ việc.

Trước mắt, nhà trường đã điều chỉnh thực đơn, thực hiện rà soát tất cả các lớp, cử người theo dõi sức khỏe các em và đến bệnh viện thăm hỏi học

Ngày 13/10, một số học sinh trường tiểu học Thành Công B có biểu hiện sốt, đau bụng, nôn ói. Qua kiểm tra chéo các lớp, ngày 14-15/10, tiếp tục có nhiều em có triệu chứng trên đây phải đi khám, trong đó 10 em nhập viện điều trị nội trú với các biểu hiện rối loạn tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Sau đó, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) chỉ đạo các trường vệ sinh môi trường, khử khuẩn tất cả các trường học trên địa bàn quận. Cụ thể, 64 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cùng 72 lớp mầm non độc lập đã tập trung nhân lực khử khuẩn, tổng vệ sinh trường lớp học, đảm bảo vệ sinh, chống dịch bệnh.

Quận yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, công khai các đơn vị, sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo theo quy định.

