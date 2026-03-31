Triệt xóa nhóm đối tượng “bay lắc” nhiều ngày liên tục tại Hà Tĩnh

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại phòng 305, khách sạn Mạnh Hải (thôn 7, xã Can Lộc). Ngày 26/3/2026, kiểm tra hành chính, Công an xã Can Lộc phát hiện 4 đối tượng gồm: Trần Văn Hoành (SN 2004), Lê Hoàng Sơn (SN 2004), cùng trú tại phường Nam Hồng Lĩnh; Nguyễn Tiến Quốc (SN 2006), trú tại xã Can Lộc; La Văn Dũng (SN 2005), trú tại xã Gia Hanh.

Qua test nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với Methamphetamine và Amphetamine. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả xác minh cho thấy, từ ngày 23-26/3/2026, nhóm này liên tục sử dụng ma túy tại nhà riêng của Nguyễn Tiến Quốc, sau đó thuê phòng khách sạn để tiếp tục sử dụng.

Để có tiền phục vụ ăn chơi, các đối tượng đã lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản của gia đình, mang tài sản cá nhân đi cầm cố. Hành vi tụ tập sử dụng ma túy kéo dài tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vi phạm pháp luật khác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Mở rộng điều tra, ngày 27/3/2026, Công an xã Can Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ 2 đối tượng bán ma túy cho nhóm trên gồm Lê Văn Chính (SN 2006, trú xã Trường Lưu) và Hoàng Trọng Cung (SN 1999, trú xã Gia Hanh); thu giữ 1 gói tinh thể nghi ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn