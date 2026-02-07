Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán cà phê bột giả quy mô lớn

Qua công tác trinh sát nắm tình hình và nguồn tin báo của người dân, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phát hiện và báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán cà phê bột đóng gói giả.

Theo thông tin, tài liệu Ban Chuyên án thu thập, Đỗ Văn Quý (SN 1985, thường trú: ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) là chủ cơ sở sản xuất chế biến cà phê “Văn Quý 7777”; Tần Kim Chen (SN 1970, địa chỉ Long Thạnh B, phường Tân Châu, tỉnh An Giang), là người cung cấp các sản phẩm bắp, đậu nành, cà phê rang xay và các nguyên liệu tẩm ướp cung cấp hàng cho Quý sản xuất.

Đối tượng Tần Kim Chen và Đỗ Văn Quý.

Việc mua bán cà phê bột đóng gói được các đối tượng thực hiện từ năm 2017 đến nay. Ban đầu đối tượng mua bán cà phê thật bán với giá 120.000đ/kg, tuy nhiên do giá cà phê thật cao, thị trường không chuộng nên doanh số bán thấp. Nhận thấy thị trường chuộng cà phê giá rẻ nên từ khoảng đầu năm 2024 đến nay các đối tượng bắt đầu sản xuất chế biến cà phê giả để hạ giá thành sản xuất chế biến, đối tượng mua nguyên liệu là đậu nành, bắp đã rang sẵn có tẩm ướp hoá chất là hương, mùi… để tạo mùi hương giống cà phê thật bán ra thị trường với giá từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/kg.

Các đối tượng sản xuất cà phê bột giả bằng đậu nành, bắp đã rang sẵn có tẩm ướp hoá chất để tạo mùi hương giống cà phê thật.

Ngày 4/2, Ban Chuyên án phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra, khám xét khẩn cấp tại các địa điểm liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán bột cà phê giả.

Tại xã Phú Hữu, tiến hành khám xét khẩn cấp Cơ sở sản xuất chế biến cà phê Văn Quý 7777, cơ quan chức năng phát hiện 79,5 kg cà phê thành phẩm đã đóng bịch, bên ngoài có ghi dòng chữ “Cơ sở sản xuất chế biến cà phê Văn Quý 7777 cà phê sạch 100%”; cùng nhiều công cụ, phương tiện như máy xay, máy trộn, máy ép bao bì; 1092 kg hạt gồm bắp, đậu đã sơ chế rang, tẩm ướp hương liệu, phụ gia; 1 hộp phụ gia thực phẩm hương dừa 800g; 2 thùng (mỗi thùng 10 lít) phụ gia nhãn hiệu Tastepoint (của công ty TNHH T.M.A, có xuất xứ Trung Quốc); 7.439 bao bì, ghi dòng chữ “Cơ sở sản xuất chế biến cà phê Văn Quý 7777 cà phê sạch 100%”; sổ sách, hóa đơn bán hàng.

Qua làm việc, Quý trình bày nguồn nguyên liệu bắp, đậu (đã sơ chế thành hạt nguyên liệu, tẩm ướp cho giống hạt, mùi cà phê) mua của ông Tần Kim Chen (tại địa chỉ: số 373, khóm Long Thạnh B, phường Long Phú, tỉnh An Giang), về nhà xay ra bột, đóng bao bì loại 500 gram, rồi bán ra thị trường. Số lượng cà phê Quý đã bán ra khoảng 10 tấn.

Các công cụ dùng để sản xuất cà phê không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tại phường Long Phú tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh ông Tần Kim Chen, phát hiện nhiều phương tiện, công cụ phục vụ cho rang, tẩm ướp các loại hạt như bắp, đậu mục đích để chế biến cà phê gồm: 3.100kg hạt bắp, đậu đã tẩm ướp phụ gia sơ chế rang xong; 158kg cà phê đã rang; 800kg hạt đậu nành, bắp đang rang trên lò; 600kg chất tạo ngọt nhãn hiệu Sodium cyclamate, xuất xứ Trung Quốc; 1.260kg phẩm màu Caramel, xuất xứ Trung Quốc; 6 thùng phụ gia thực phẩm Hương Vanilla Taro xuất xứ Indonexia trọng lượng 60 kg và 29,2 tấn nguyên liệu bắp, đậu chưa sơ chế, pha trộn.

Tại đặc khu Phú Quốc, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nhà ông Võ Văn Giáp (tại địa chỉ Tổ 13, khu phố Bãi vòng Hàm Ninh), phát hiện và thu giữ 279 kg cà phê nhãn hiệu “Văn Quý 7777” (tổng cộng 558 gói loại 500g).

Tang vật thu giữ.

Qua làm việc, Chen khai nhận bán tổng cộng 10 tấn hạt nguyên liệu gồm bắp, đậu pha trộn phụ gia, sơ chế cho Quý và biết Quý mua về mục đích làm cà phê bột đóng gói để bán. Ngoài ra, đối tượng còn sơ chế nguyên liệu bán cho Campuchia và những nơi khác.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan. Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra cơ quan Công an đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật; liên hệ với Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang hoặc qua số điện thoại: 0918655355 - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang, để được hướng dẫn, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn