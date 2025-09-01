Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Video

Triệt xóa đường dây ghi số đề hơn 45 tỉ đồng, bắt 10 người liên quan

Ngày 31-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với số tiền hơn 45 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 10 người liên quan.

Tác giả: Sỹ Đức - Medida

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: Triệt xóa ,Ghi số đề ,đường dây đánh bạc ,Đắk Lắk

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP