Triệt xóa đường dây ghi số đề hơn 45 tỉ đồng, bắt 10 người liên quan

Tác giả: Sỹ Đức - Medida
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ
Ngày 31-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với số tiền hơn 45 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 10 người liên quan.
