Tuấn “chợ Gốc” - “trùm cuối” giấu mặt của đường dây đánh bạc lô, đề cực lớn

Bởi không ai ngờ rằng, một ông chủ tiệm vàng bạc có tiếng ở đất Thái Bình, sống ra vẻ khiêm nhường, chỉ chuyên la cà trà đá với người dân cùng khu phố, hay làm từ thiện, lại là một “trùm cuối” của đường dây cờ bạc khét tiếng, vươn vòi bạch tuộc từ TP Hà Nội đến nhiều tỉnh phía Bắc, trong đó có Thái Bình. Lợi nhuận của ông trùm này thu được ở mức vô cùng khủng: 3 tỷ đồng/ngày. Chỉ tính riêng năm 2024, số tiền đánh bạc của đường dây này đã là 2.500 tỉ đồng.

Tuấn “chợ Gốc” - ông trùm ẩn sâu trong vỏ bọc “2 nghìn”

Tuấn “chợ Gốc” được nhiều người dân Thái Bình biết đến như một doanh nhân thành đạt. Ông ta có một cửa hàng kinh doanh vàng bạc khá lớn tại TP Thái Bình và thường có những hoạt động từ thiện, nhất là đối với quê hương ở huyện Kiến Xương của ông ta.

Lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt giữ, khám xét đối với ông trùm Tuấn “chợ Gốc”.

Đối với những người xung quanh, Tuấn tỏ ra rất hòa đồng, không phải kiểu người cậy có tiền. Thi thoảng, Tuấn cũng la cà quán trà đá, tào lao với người dân xung quanh và được mọi người đặt thêm cho biệt danh là Tuấn “2 nghìn”, bởi trong túi Tuấn chẳng bao giờ có nhiều tiền, ngoài mấy tờ tiền mệnh giá 2 nghìn đồng để trả tiền trà đá.

Thế nhưng, có ai biết rằng, khối tài sản của Tuấn “chợ Gốc” vô cùng lớn. Cách chơi trên tiền của ông trùm này cũng khó ai sánh bằng, tuy nhiên, ông ta không thể hiện tại nơi đang ở tại Thái Bình. Khi đi mua nhà đất, Tuấn “2 nghìn” lại như lột xác thành một con người hoàn toàn khác. Khi giao dịch những bất động sản trị giá nhiều tỷ đồng, với vai trò là khách mua, Tuấn chấp nhận ngay giá bán của chủ nhà đưa ra, mà không cần mặc cả một đồng nào. Được biết, Tuấn đã sắm tổng cộng khoảng 15 căn nhà có giá trị cao ở cả TP Hà Nội và tỉnh Thái Bình.

Nhà Tuấn cũng có hàng chục ôtô, trong đó có cả những chiếc siêu xe đắt tiền mà biển kiểm soát chỉ bao gồm các số được cho là nhiều “lộc” như số 6 và số 8. Tuy nhiên, tại Thái Bình, để ngụy trang, Tuấn chỉ đi một chiếc ôtô loại xoàng xoàng vài trăm triệu đồng, lên Hà Nội hoặc đi nơi khác, Tuấn mới lái siêu xe, vung tiền như một đại gia để lấy lòng các người đẹp. Tuấn từng có 2 vợ và 4 người con nhưng hiện tại không sống với người vợ nào mà qua lại với nhiều người phụ nữ khác nhau.

Khi hình thành đường dây lô đề cực lớn này, Tuấn không trực tiếp ra mặt mà để cho con trai đầu tên Trung quản trị dòng tiền, vợ cả (đã ly hôn) và em gái điều hành các nhánh bên dưới. Tuy nhiên, mọi hoạt động từ tuyển nhánh, thành lập hệ thống chân rết, tiền giao dịch hàng ngày... Trung và các đối tượng trong gia đình đều phải báo cáo cụ thể cho Tuấn. Bởi vậy, chỉ có 3 người này mới biết đến vai trò của Tuấn trong đường dây. Về phương thức thanh toán tiền đánh bạc, các đối tượng chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau; thường xuyên thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt.

Tuấn “chợ Gốc" sử dụng một số tài khoản giao dịch ngân hàng với các số đẹp như 666666, 888888 đã mở ở một số ngân hàng nhưng không bao giờ giao dịch để nhận tiền từ các nhánh trong đường dây lô đề. Ông ta chỉ đạo Trung là người chịu trách nhiệm về việc nhận tiền, tài khoản nhận cũng là của Trung và một số người khác trong gia đình. Thậm chí một cậu con trai khác của Tuấn đang là sinh viên cũng bị bố con Tuấn yêu cầu lập tài khoản để nhận tiền giao dịch cờ bạc. Cậu sinh viên này khai nhận, không biết số tiền giao dịch từ đâu, cũng không được bố và anh nói về vấn đề này, cậu ta cũng không được sử dụng số tài khoản này, mà số tài khoản đó cài sẵn vào điện thoại do anh trai giữ. Chỉ khi nào cần rút tiền, Trung bắt em trai ngồi nguyên để điều chỉnh app nhận diện khuôn mặt chủ tài khoản để ngân hàng cho rút được tiền...

Quá trình hoạt động, các đối tượng triệt để sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín, tự động xóa dấu vết ngay trong ngày, thậm chí là trong một giờ đồng hồ...

Hai trong hàng chục chiếc xe ôtô của “ông trùm” bị lực lượng Công an tỉnh Thái Bình thu giữ.

Một trong những đặc điểm khiến đường dây cờ bạc của “trùm cuối” này tồn tại được lâu dài và thu hút được rất nhiều con bạc tham gia, đó là Tuấn sẵn sàng nhận các ca đánh lớn, kể cả vô cùng lớn, bởi nếu người chơi thắng, số tiền nhà cái phải chi trả đến trăm tỉ đồng cũng thanh toán sòng phẳng.

Hơn nữa, nếu xảy ra trường hợp nhánh dưới chẳng may chơi lẻ, giữ lại phần đánh nào đó của người chơi và khi có kết quả, phải đền lượng tiền lớn thì khi biết chuyện, Tuấn vẫn ra tay “cứu”, sẵn sàng chi tiền cho nhánh dưới trả cho con bạc, để lấy uy tín của đường dây và lấy độ trung thành của cấp dưới. Chính vì thế, đường dây cờ bạc của Tuấn ngày càng phình to, không chỉ có các nhánh ở Thái Bình mà còn vắt chân rết ở một số tỉnh, thành phía Bắc. Mỗi ngày, trừ tiền thắng, thua, “ông trùm” này thu được tiền lời khoảng 3 tỉ đồng…

300 cán bộ chiến sĩ xuất trận

Sau khi đã củng cố chứng cứ, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo phá án. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình kế hoạch phá án được tính toán cụ thể, tỉ mỉ; danh sách các đối tượng phạm tội được dựng lên chi tiết từ họ tên, địa chỉ, căn cước công dân, đặc điểm riêng và mục đích bắt giữ; đồng thời di biến động của Tuấn “chợ Gốc" và các đối tượng luôn trong tầm kiểm soát của các trinh sát.

Ngày 21/3, khi thời cơ chín muồi, Ban chuyên án chỉ đạo hơn 300 CBCS Công an tỉnh, do Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, chia làm 70 mũi, đồng loạt tấn công vào các tụ điểm, bắt và khám xét nơi ở của các đối tượng. Hai đối tượng F1 là Bùi Văn Phong và Nguyễn Trọng Hùng vốn là những kẻ rất cáo già. Chúng biết hành vi phạm tội của mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát giác nên luôn chuẩn bị sẵn va li đựng tiền mặt để khi thấy động là mang theo va li tiền tìm đường tẩu thoát.

Chiều tối 21/3 cũng vậy, thấy có dấu hiệu nghi vấn, Phong và Hùng lập tức cầm theo va li tiền phóng lên ôtô chạy trốn. Tuy nhiên, chúng chạy đâu cho thoát khi từng con đường chạy trốn của chúng cũng đã được tính toán trong phương án bắt giữ của Ban chuyên án. Khi bị bắt giữ cùng các va li tiền mang theo, biết không thể chối tội, Hùng, Phong và các đối tượng khai nhận ngay hành vi phạm tội của mình. Khi lực lượng Công an thực hiện bắt giữ các đối tượng tại Thái Bình và một số tỉnh, thành khác, một mũi công tác cũng đồng thời vây bắt ông trùm Tuấn “chợ Gốc”. Lúc này, do mọi thông tin về việc bắt giữ được giữ bí mật, việc bắt giữ từng đối tượng cũng hết sức nhanh gọn, chắc chắn nên Tuấn “chợ Gốc” vẫn không hay biết gì, vẫn say sưa với đám bạn trong quán nhậu.

Sợ việc bắt giữ Tuấn nơi đông người sẽ gây náo loạn và những “mắt xích” khác sẽ biết, tổ công tác đã tìm cách “điều” Tuấn tách ra khỏi nhóm bạn. Khi ông ta lững thững đi về nhà thì bị các trinh sát ập đến, bắt gọn. Khám xét nhà và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ được rất nhiều tài liệu, sổ sách, chứng cứ có liên quan. Riêng tại nhà kho của gia đình Phôi - Ngọ còn thu được một ít ma túy đá, theo lời khai của đối tượng là do tối hôm trước đã tổ chức “bay lắc” với một số bạn bè nam nữ khác.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng thay mặt Ban chuyên án nhận khen thưởng, động viên của lãnh đạo tỉnh Thái Bình.

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố 39 bị can gồm đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng điều hành chính tại các nhánh lô đề, giúp sức tích cực cho đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Với quy mô đặc biệt lớn, có thể nói, số đối tượng liên quan bị cơ quan điều tra triệu tập, bắt giữ, khởi tố tăng lên từng ngày.

Tính đến thời điểm hiện tại (ngày 6/4), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can với tổng số 51 đối tượng trong đường dây. Trong đường dây này, có một số trường hợp nhiều người trong một gia đình cùng tham gia, đều bị bắt giữ hết. Đó là gia đình Tuấn “chợ Gốc” có ông trùm, con trai, vợ cả, em gái; gia đình Phong gồm Phong và bố, mẹ; Hùng và vợ… Tuy có cặp vợ chồng ly hôn, hoặc không hạnh phúc gì nhưng vì siêu lợi nhuận của việc ghi lô, đề trong đường dây này mà các đối tượng vẫn quy tụ lại với nhau, bởi chúng nghĩ rằng có sợi dây ràng buộc gia đình vẫn đáng tin hơn các đối tượng bên ngoài.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc là trên 2.500 tỉ đồng. Theo tính toán, sau 6 năm hoạt động, số tiền giao dịch của đường dây này có thể lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng. Đây là một con số rất lớn với hình thức đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng số lô, số đề. Đặc biệt, chuyên án thành công hơn nữa khi thu hồi được số lượng tiền, vàng, tài sản, 20 bất động sản… trị giá hơn 700 tỷ đồng.

Để có được thành công của chuyên án này, vai trò của Ban chuyên án, đặc biệt là “Tư lệnh” của lực lượng CSĐT Công an tỉnh Phạm Mạnh Hùng đặc biệt quan trọng. Với sự sắc sảo và nhạy bén nghiệp vụ, sự quyết tâm mở rộng đường dây từ những “đốm lửa nhỏ”, các anh đã chỉ đạo, truyền cảm hứng, động viên các CBCS tham gia chuyên án tiến hành điều tra, củng cố chứng cứ và bắt giữ thành công tất cả các đối tượng cầm đầu trong đường dây.

Đó là những CBCS tham gia chuyên án đã nỗ lực ngày đêm, không quản ngại khó khăn nguy hiểm, ròng rã 6 tháng trời vừa đảm bảo yếu tố bí mật, vừa đảm bảo yếu tố nghiệp vụ để phá án thành công. Việc các anh triệt phá đường dây đánh bạc cực lớn này đã đem lại cuộc sống bình yên, trong lành cho nhiều gia đình, cho xã hội, bởi tội phạm cờ bạc còn kéo theo nhiều hệ lụy cho các gia đình và là nguyên nhân của nhiều loại tội phạm khác khi các con bạc đánh thua, quẫn bách về tiền…

