Bắt giữ 5 quý bà trong đường dây lô đề 72 tỷ đồng

Ngày 26/12, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng, bắt giữ 7 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo hình thức mua bán số lô, số đề.

Trong số 7 đối tượng bị bắt giữ có 5 người là nữ - Ảnh: CA Hà Giang

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Giang) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây Tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Cơ quan điều tra đã bắt, tạm giữ 7 đối tượng, thu giữ nhiều điện thoại di động và các tài liệu có liên quan.

Số tiền giao dịch của đường dây khoảng 72 tỷ đồng - Ảnh: CA Hà Giang

Qua công tác đấu tranh, khai thác bước đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng để giao dịch đánh bạc lên đến hơn 200 triệu đồng mỗi ngày, ước tính từ thời gian bắt đầu hoạt động đến nay số tiền giao dịch của đường dây khoảng trên 72 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn