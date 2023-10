Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn – Dấu chân anh hùng” nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Truông Bồn

Đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Chương trình chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Quế Đình Nguyên – Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn – Dấu chân anh hùng” được tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968-31/10/2023) để tuyên truyền về ý nghĩa to lớn của chiến thắng Truông Bồn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sự cống hiến, hy sinh của các lực lượng và nhân dân, nhất là tấm gương anh dũng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong của Tiểu đội thép, tiểu đội cảm tử thuộc Đại đội 317- Đội 65 – Tổng đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ… Đồng thời, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tri ân các anh hùng, liệt sỹ và những người có công với cách mạng; góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Đồng chí Quế Đình Nguyên – Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân mong muốn chương trình không chỉ là bức tranh miêu tả về Truông Bồn mà thông qua đây còn là dịp quảng bá về hình ảnh địa danh, truyền thống của con người xứ Nghệ

Theo Kế hoạch, Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn – Dấu chân anh hùng” sẽ được tổ chức vào 20h00 ngày 29/10/2023 tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Chương trình gồm 2 chương: Chương I với chủ đề: Trang sử vinh danh; Chương II với chủ đề: Lửa hồng tiếp bước tiến tới tương lai.

Tại Chương trình, bên cạnh các hoạt cảnh, chương trình nghệ thuật biểu diễn về chiến thắng Truông Bồn, chương trình còn có nhiều điểm mới mang hơi thở cuộc sống đương đại tạo ấn tượng đối với người xem. Điểm nhấn trong chương trình là trình diễn tranh cát kết hợp với âm nhạc và múa; nghệ thuật trình diễn Drone light; các câu chuyện kể về lịch sử Truông Bồn do chính những người dân Nghệ An, người dân Truông Bồn thực hiện.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động khác như: Tri ân, tặng quà cho thân nhân, gia đình chính sách; đồng ca của 200 học sinh, các diễn viên ca múa Quân Khu 4 và diễn viên quần chúng nhân dân Truông Bồn…

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, đơn vị đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tuyên truyền về Chương trình trên một số cụm cổ động chính trị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo treo băng rôn, phướn tuyên truyền chương trình nghệ thuật trên một số địa điểm chính ở thành phố Vinh, huyện Nam Đàn, Đô Lương. Cùng với đó, Sở phối hợp với Báo Nhân dân xây dựng và ban kế hoạch, hướng dẫn, xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật “Truông Bồn – Dấu chân anh hùng”;…

Đồng chí Phan Trọng Lộc - Giám đốc Ban quản lý Khu di tích Truông Bồn đề nghị có thêm các bài hát về Truông Bồn trong Chương trình nghệ thuật

Tại buổi họp, các đại biểu dự họp đã thông tin về công tác truyền thông, quảng bá, công tác khâu hậu kỳ chuẩn bị cho Chương trình. Đồng thời, các đại biểu dự họp cũng đề xuất thêm ý kiến trong việc điều phối an ninh, giao thông, nguồn điện phục vụ chương trình.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các thành viên Ban tổ chức Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn – Dấu chân anh hùng” tích cực phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan thường trực Ban tổ chức để triển khai các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch của UBND tỉnh. Trong đó, chú trọng các hoạt động tuyên truyền trên các cơ quan báo chí về các hoạt động chương trình nghệ thuật; có phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các điểm tổ chức; đảm bảo ổn định nguồn điện trong khi diễn ra hoạt động buổi lễ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao phối hợp với Báo Nhân dân tổng rà soát chương trình, kế hoạch tổ chức đảm bảo Chương trình nghệ thuật diễn ra tốt nhất.

