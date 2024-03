Triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng ban và các thành viên Ban VSTBPN tỉnh. Trưởng Ban VSTBPN các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới và các hoạt động VSTBPN đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Sự phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bình đẳng giới, VSTBPN ngày càng chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Ban VSTBPN từ cấp tỉnh đến cơ sở được quan tâm kiện toàn, đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới tiếp tục phát huy năng lực và trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Vi Ngọc Quỳnh báo cáo kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2024

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới thường xuyên được quan tâm, nhất là vào dịp ngày lễ 08/3, 20/10 và cao điểm là Tháng hành động bình đẳng giới có nhiều địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với vùng miền, đối tượng. Cấp tỉnh đã tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp” đã góp phần tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới, hoạt động vì VSTBPN, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các thế hệ công dân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, sử dụng cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ trẻ cơ bản được triển khai thực hiện tốt. Tỷ lệ nữ tham gia vào các cấp ủy, giữ các chức vụ chủ chốt của tỉnh, huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ngày càng nhiều, nhất là cấp trưởng, cấp phó ngày càng tăng lên.

Từ việc thực hiện lồng ghép có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã góp phần thúc đẩy các lĩnh vực chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa - thông tin, thể dục thể thao, gia đình phát triển, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện cho các cấp hội phụ nữ hoạt động… Qua rà soát, tỉnh Nghệ An đã có 20/24 chỉ tiêu thuộc 6 mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2025 đạt và vượt kế hoạch đề ra, chiếm tỷ lệ 79,2% so với kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong Bùi Văn Hiền tham luận về công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo một số Sở, ban, ngành cấp tỉnh (nhất là người đứng đầu) chưa thật tâm huyết đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng phụ nữ. Một số chính sách liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được ban hành nhưng chậm đi vào cuộc sống, chưa tạo thuận lợi cho phụ nữ trong học tập, nâng cao trình độ, phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, gia đình và xã hội cũng như tiếp cận và thụ hưởng các thành quả của xã hội. Hệ thống dịch vụ cho công tác bình đẳng giới chưa phát triển…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận và biểu dương những cố gắng trong thực hiện các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Ban VSTBPN tỉnh và Ban VSTBPN các cấp, các ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về bình đẳng giới, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới… Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch có yếu tố lồng ghép giới trong kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nông thôn mới, y tế, giáo dục, việc làm, trong thẩm định các dự án đầu tư.

Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN nhất là đối tượng lãnh đạo quản lý, nam giới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới; phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Ban VSTBPN các cấp lập kế hoạch tham mưu về công tác cán bộ nữ với chính quyền cùng cấp để tạo sự chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự của nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban VSTBPN tỉnh tặng hoa chúc mừng các chị em nhân ngày 8/3

Cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và VSTBPN. Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề về các giải pháp nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giải quyết có hiệu quả những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em; đào tạo kỹ năng truyền thông, tư vấn, kết nối dịch vụ và làm việc với người có hành vi gây bạo lực giới; nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới; nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động; xây dựng người phụ nữ Nghệ An đáp ứng yêu cầu thời đại mới…

Tăng cường phối hợp liên ngành trong tổ chức các hoạt động bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Ban VSTBPN, Hội liên hiệp phụ nữ các cấp, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã gửi lời chúc đến toàn thể chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân đạt giải nhất cuộc thi Tìm hiểu chính sách pháp luật về bình đẳng giới trong giới học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tỉnh Nghệ An năm 2023

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn