Trẻ 6 tháng ăn được những gì?

6 tháng đầu đời được xem là "giai đoạn vàng" đối với sự phát triển của trẻ sơ sinh. Trong thời gian này, cơ thể trẻ phát triển rất nhanh, đồng thời hệ miễn dịch và các cơ quan vẫn đang hoàn thiện. Vì vậy, việc lựa chọn nguồn dinh dưỡng phù hợp đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo trong 6 tháng đầu

Theo India Times, tiến sĩ Srikanth Kulkarni, chuyên gia tư vấn khoa Sơ sinh và Nhi khoa, Bệnh viện Nhi Rainbow (Ấn Độ), cho hay sữa mẹ là thực phẩm lý tưởng dành cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. Sữa mẹ chứa đầy đủ năng lượng, protein, chất béo, vitamin, khoáng chất và nhiều hoạt chất sinh học giúp trẻ tăng trưởng khỏe mạnh.

Không chỉ cung cấp dưỡng chất, sữa mẹ còn chứa kháng thể tự nhiên giúp bảo vệ trẻ trước nhiều bệnh nhiễm trùng như tiêu chảy, viêm phổi hay nhiễm khuẩn đường hô hấp. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và tiếp tục bú mẹ kết hợp với ăn dặm đến ít nhất 2 tuổi.

Một điều nhiều cha mẹ chưa biết là trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu không cần uống thêm nước, kể cả khi thời tiết nóng. Bởi khoảng 87% thành phần của sữa mẹ là nước, đủ đáp ứng nhu cầu của cơ thể trẻ. Lượng chất còn lại trong sữa mẹ là lactose (7%), chất béo (3,8%), protein (1%).

Một điểm đặc biệt của sữa mẹ là thành phần dinh dưỡng luôn thay đổi để phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ. Trong những ngày đầu sau sinh, sữa non chứa rất nhiều kháng thể và protein giúp tăng cường miễn dịch. Sau đó, sữa chuyển tiếp và sữa trưởng thành sẽ cung cấp nhiều năng lượng và chất béo hơn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của bé.

Ngay cả trong một cữ bú, sữa đầu thường nhiều nước giúp trẻ giải khát, còn sữa cuối giàu chất béo hơn, hỗ trợ tăng cân và phát triển não bộ.

6 tháng đầu đời được xem là "giai đoạn vàng" đối với sự phát triển của trẻ sơ sinh. Ảnh: Magnific.

Dinh dưỡng của mẹ ảnh hưởng đến chất lượng sữa

Để duy trì nguồn sữa dồi dào và giàu dinh dưỡng, mẹ đang cho con bú cần nhiều calo và protein hơn. Các chuyên gia khuyến nghị mẹ nên bổ sung thêm khoảng 350-400 kcal mỗi ngày cùng 15-20 g protein trong giai đoạn này. Thực đơn nên đa dạng với thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và trái cây nhằm cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất.

Bên cạnh đó, mẹ cần uống đủ khoảng 3-4 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ quá trình tiết sữa. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể khuyến cáo bổ sung thêm sắt, axit folic, canxi hoặc vitamin tổng hợp, đặc biệt với những phụ nữ có chế độ ăn chay hoặc thiếu vi chất.

Ngược lại, mẹ nên hạn chế đồ uống chứa nhiều caffeine, đồ uống có ga, nước ngọt, tránh hút thuốc lá. Đồng thời, cần hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường hoặc nhiều chất béo và tránh ăn các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao như cá ngừ mắt to, cá ngừ vây xanh, cá kiếm...

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), mẹ cũng nên kiêng rượu để tránh làm tăng nguy cơ rối loạn giấc ngủ và chậm phát triển nhận thức ở trẻ sau này.

Vì chế độ ăn của người mẹ trong thời gian cho con bú ảnh hưởng đến chế độ ăn của con sau này, mẹ cũng nên hạn chế ăn các thực phẩm nhiều đường bổ sung và chất béo chế biến như đồ ăn nhanh.

Khi nào cần dùng sữa công thức và bổ sung vitamin cho trẻ?

Trong trường hợp người mẹ không thể cho con bú hoặc nguồn sữa không đáp ứng đủ nhu cầu của trẻ, có thể sử dụng sữa công thức dành riêng cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, nên tránh sữa bò trong năm đầu đời do hàm lượng protein và chất béo cao, có thể gây áp lực lên hệ tiêu hóa và thận còn non nớt.

Mặc dù sữa mẹ gần như cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết, trẻ bú mẹ hoàn toàn vẫn thường được khuyến cáo bổ sung vitamin D theo hướng dẫn của bác sĩ nhằm hỗ trợ quá trình phát triển xương và phòng ngừa còi xương.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn