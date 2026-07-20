Vô địch World Cup 2026 được thưởng bao nhiêu?

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 - Ảnh: @FIFAWorldCup

Trong trận chung kết diễn ra tại sân MetLife (New Jersey, Mỹ), Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ nhờ pha lập công của Ferran Torres ở phút 106. Chiến thắng này giúp La Roja lần thứ hai bước lên ngôi vô địch thế giới, đồng thời mang về khoản tiền thưởng cao nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Theo báo AS, chỉ riêng việc góp mặt ở trận chung kết đã giúp mỗi thành viên trong danh sách 26 cầu thủ Tây Ban Nha nhận hơn 550.000 USD trước thuế. Tuy nhiên, sau khi đăng quang, con số này tăng đáng kể.

Theo cơ chế phân chia tiền thưởng của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, các cầu thủ sẽ được hưởng 45% tổng số tiền thưởng FIFA. Với khoản thưởng 51 triệu USD dành cho nhà vô địch, mỗi cầu thủ Tây Ban Nha sẽ nhận khoảng 940.000 USD trước thuế, tương đương gần 1 triệu USD mỗi người.

Trong khi đó, Argentina dù thất bại trong trận chung kết vẫn nhận 34 triệu USD với tư cách á quân. Đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Argentina chưa công bố cách phân chia khoản tiền thưởng này cho các cầu thủ.

Phân chia tiền thưởng cho các đội tại World Cup 2026 - Ảnh: Proprogress

FIFA tiếp tục áp dụng chính sách thưởng theo thành tích tại World Cup 2026. Hai đội đứng sau Tây Ban Nha và Argentina cũng nhận được những khoản tiền đáng kể.

Đội tuyển Anh, sau chiến thắng 6-4 trước Pháp ở trận tranh hạng ba, thu về 30 triệu USD. Pháp xếp thứ tư và nhận 28 triệu USD. 4 đội dừng bước ở tứ kết gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Bỉ và Morocco đều nhận 20 triệu USD mỗi đội. Các đội bị loại ở vòng 1/8 là Colombia, Ai Cập, Mỹ, Bồ Đào Nha, Mexico, Brazil, Paraguay và Canada được nhận 16 triệu USD.

Những đội dừng bước sau vòng bảng nhưng góp mặt ở vòng 32 đội, gồm Ghana, Algeria, Australia, Cape Verde, Áo, Croatia, Bosnia & Herzegovina, Senegal, CHDC Congo, Ecuador, Thụy Điển, Bờ Biển Ngà, Hà Lan, Đức, Nhật Bản và Nam Phi, đều nhận 12 triệu USD.

Trong khi đó, 16 đội bị loại ngay từ vòng bảng, bao gồm Uruguay, Scotland, Hàn Quốc, Iran, Uzbekistan, Iraq, Saudi Arabia, Curacao, CH Czech, Qatar, Panama, Jordan, Tunisia, New Zealand, Haiti và Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi đội nhận 10 triệu USD.

Tổng số tiền thưởng được phân bổ theo thành tích tại World Cup 2026 lên tới 703 triệu USD. Ngoài ra, FIFA còn dành thêm 168 triệu USD để chia cho tất cả các đội tuyển tham dự, bất kể thành tích thi đấu. Như vậy, tổng quỹ tiền thưởng của World Cup 2026 đạt 871 triệu USD, trở thành kỳ World Cup có mức thưởng lớn nhất trong lịch sử bóng đá.

Việc FIFA liên tục nâng mức tiền thưởng không chỉ phản ánh sự tăng trưởng về giá trị thương mại của World Cup mà còn góp phần giúp các liên đoàn bóng đá có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển đội tuyển quốc gia và bóng đá trẻ trong những năm tới.

Tác giả: Trung Nghĩa

Nguồn tin: bongdaplus.vn