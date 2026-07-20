Học sinh Việt Nam đạt 6 huy chương Olympic Toán học quốc tế năm 2026

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2026 trong Lễ xuất quân (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chiều 19/7, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2026. Theo đó, cả 6 học sinh đều đã đạt huy chương gồm: 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Thành tích Huy chương Vàng thuộc về:

Nguyễn Đình Tùng, lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội, đạt 36 điểm;

Nguyễn Lê Nhật Nam, lớp 12, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, đạt 30 điểm.

Thành tích Huy chương Bạc thuộc về:

Phạm Đăng Nguyên, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội, đạt 28 điểm;

Trần Đại Thành Danh, lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đạt 27 điểm;

Nguyễn Hoàng Phương, lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, đạt 27 điểm.

Thành tích Huy chương Đồng thuộc về Hà Mạnh Hùng, lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội, đạt 20 điểm.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia kỳ thi IMO 2026. Từ trái qua phải ảnh: Thầy Nguyễn Chu Gia Vượng; các học sinh: Phạm Đăng Nguyên, Hà Mạnh Hùng, Nguyễn Lê Nhật Nam, Nguyễn Đình Tùng, Trần Đại Thành Danh, Nguyễn Hoàng Phương; thầy Lê Bá Khánh Trình. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Olympic Toán quốc tế lần thứ 67 được tổ chức từ ngày 10/7 đến ngày 21/7 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc với sự tham gia của 666 thí sinh, đến từ 119 đoàn của 119 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thí sinh tham dự Olympic Toán quốc tế năm 2026 trải qua 2 ngày thi, với thời gian thi là 4,5 tiếng/ngày.

Cục Quản lý chất lượng cho biết, đề thi năm nay gồm 6 bài toán: 2 bài số học, 2 bài tổ hợp, 1 bài hình học và 1 bài đại số. Cả hai bài toán về số học của kỳ thi đòi hỏi nhiều về tư duy tổ hợp. Đề thi năm nay có tới 3 bài toán về trò chơi. Đáng chú ý trong 3 năm gần nhất, mỗi kỳ thi chỉ có duy nhất 1 bài toán về hình học. Điều này thể hiện xu hướng đề thi của những năm gần đây thiên nhiều về tổ hợp. Đặc biệt, nhiều bài toán được phân loại số học hay đại số cũng có sự pha trộn giữa các nội dung khác nhau, nhất là với nội dung tổ hợp.

Theo quy định, Ban tổ chức trao giải chính thức cho 50% thí sinh tham dự, trong đó, tỷ lệ huy chương Vàng: Bạc: Đồng là 1:2:3. Ngoài ra, Ban tổ chức trao bằng khen cho các em học sinh đạt điểm tối đa cho 1 bài Toán.

Đặc biệt, đoàn học sinh Việt Nam tham gia IMO 2026 gồm 6 em học sinh, đến từ cả ba miền bắc, trung, nam. Đây là lần thứ hai em Nguyễn Đình Tùng tham gia đội tuyển IMO Việt Nam và đã đổi màu huy chương thành công, sau Huy chương Bạc đạt được vào kỳ thi năm ngoái.

Với tổng số điểm đạt được là 168, theo xếp hạng không chính thức, đoàn Việt Nam đứng thứ 5 trong số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi năm nay, sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore. Năm 2025 đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 9.

Tác giả: Thanh Xuân

Nguồn tin: nhandan.vn