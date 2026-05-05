Trào lưu khoe xương sườn gây tranh cãi dữ dội

Những video cổ súy thân hình gầy trơ xương, eo bé như tờ giấy, xương quai xanh càng lộ càng quyến rũ đang gây tranh cãi dữ dội vì bị cảnh báo là cánh cửa dẫn tới rối loạn ăn uống và ám ảnh ngoại hình.

Chỉ cần gõ từ khóa #SkinnyTok trên TikTok trong suốt thời gian qua, người dùng dễ dàng bị cuốn vào hàng chục nghìn video khoe thân hình mỏng dính, xương quai xanh hằn sâu, vòng eo bé đến mức tưởng chỉ còn da bọc xương. Nhiều clip không ngần ngại đưa ra những câu khẩu hiệu như: “Càng đói càng đẹp”, “Đừng ăn nếu chưa đủ gầy”, “Lộ xương quai xanh mới là đỉnh cao quyến rũ”.

Từ một hashtag tưởng như chỉ chia sẻ bí quyết giảm cân, SkinnyTok nhanh chóng biến thành “thánh địa” mới của những người tôn sùng chuẩn thân hình siêu gầy. Ở đó, việc ăn cực ít, bỏ bữa, cắt sạch tinh bột, uống nước để át cơn đói hay tập luyện đến kiệt sức được mô tả như con đường ngắn nhất để trở nên hấp dẫn hơn.

Theo Healthline, làn sóng này nguy hiểm tới mức TikTok đã phải chặn hashtag #SkinnyTok sau khi chịu sức ép từ các cơ quan quản lý châu Âu vì nội dung cổ súy giảm cân cực đoan và hành vi ăn uống rối loạn. Tuy nhiên, việc xóa hashtag không khiến cơn sốt biến mất. Hàng loạt video tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện dưới những tên gọi khác như “thin check”, “body check”, “what I eat in a day”.

Điều khiến SkinnyTok gây tranh cãi nằm ở chỗ nó không chỉ đơn thuần là khoe vóc dáng, mà còn gieo vào đầu người xem một chuẩn đẹp méo mó: càng gầy càng đáng giá. Những cô gái với xương sườn lộ rõ, cánh tay khẳng khiu, gương mặt hóp sâu lại được tung hô là “discipline girl” – biểu tượng của sự kỷ luật và hấp dẫn. Từ đó, không ít bạn trẻ bắt đầu xem việc nhịn đói là thành tích.

Trên nhiều diễn đàn Reddit, chính những người từng giảm cân hoặc mắc rối loạn ăn uống cũng phải lên tiếng rằng SkinnyTok chẳng khác nào cộng đồng “pro-ana” trá hình – nơi tôn vinh chứng biếng ăn dưới lớp vỏ truyền cảm hứng sống healthy. Một tài khoản viết: “Tôi ghét sự trỗi dậy của SkinnyTok vì nó khiến việc chỉ ăn một bữa/ngày được xem như bình thường và quyến rũ.”

Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, chế độ ăn 500–800 calo/ngày mà nhiều TikToker đang khoe khoang gần như không thể đáp ứng nhu cầu tối thiểu của cơ thể. Hậu quả là thiếu sắt, thiếu canxi, mất cơ, rối loạn nội tiết, rụng tóc, mất kinh và thậm chí ảnh hưởng tim mạch. Đáng sợ hơn, tổn thương tâm lý mới là thứ âm thầm ăn mòn người trẻ: cảm giác tội lỗi khi ăn, ám ảnh cân nặng, liên tục soi gương kiểm tra xương và mỡ thừa.

Nhiều chuyên gia gọi đây là sự trở lại của thời kỳ “size zero” từng ám ảnh phụ nữ những năm 2000, nhưng lần này còn nguy hiểm hơn vì nó được thuật toán mạng xã hội khuếch đại. Chỉ cần xem vài video giảm cân, TikTok sẽ liên tục đẩy thêm những nội dung thân hình gầy nhom lên trang chủ, khiến người dùng có cảm giác chuẩn đẹp đó đang là xu thế bắt buộc phải theo.

Từ mong muốn giảm vài ký cho đẹp dáng, không ít cô gái trẻ dần rơi vào cuộc đua vô hình với chính chiếc cân và những khúc xương trên cơ thể mình. Họ không còn hỏi “mình có khỏe không?” mà chỉ chăm chăm nhìn xem xương quai xanh đã đủ sâu, đùi đã đủ nhỏ, bụng đã đủ lép hay chưa.

SkinnyTok vì thế không còn là một trend làm đẹp đơn thuần. Nó là lời nhắc đáng sợ rằng trong thời đại mạng xã hội, chỉ một hashtag cũng có thể biến nỗi tự ti ngoại hình thành cơn ám ảnh tập thể nơi cái đẹp được đo bằng mức độ gầy guộc đến trơ xương.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn