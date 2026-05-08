'DJ gợi cảm nhất Hàn Quốc' sau một năm bị hói

DJ SODA trải qua thời gian khó khăn vì mái tóc hư tổn nặng nề. Ảnh: @deejaysoda.

Ngày 7/5, DJ SODA đăng tải video ghi lại hành trình phục hồi mái tóc sau sự cố tẩy nhuộm nghiêm trọng xảy ra hồi năm ngoái. Trong video, nữ DJ cho thấy mái tóc đen tự nhiên đã dần mọc trở lại sau một năm chăm sóc và điều trị.

Trước đó, giữa năm ngoái, DJ SODA từng chia sẻ về hậu quả nặng nề sau một lần tẩy tóc để quay lại màu vàng quen thuộc sau tour diễn dài ngày. Tuy nhiên, quá trình tẩy nhuộm khiến tóc cô hư tổn nghiêm trọng, đứt gãy từ chân tóc. Nữ DJ buộc phải cạo phần tóc sau gáy và hai bên đầu khi tóc rụng thành từng nắm lớn mỗi ngày, chỉ còn dài khoảng 3 mm.

Cô cho biết khoảng thời gian sau sự cố khiến cô rơi vào trạng thái tự ti, mất ngủ và thường xuyên khóc. “Hiện tại, tôi cố gắng che phần hói bằng phần tóc còn lại. Điều này khiến tôi cảm thấy rất lạc lõng và buồn mỗi ngày”, cô từng viết trên trang cá nhân.

Về salon tóc gây ra “thảm họa” cho SODA, cô cho biết đơn vị này không đưa ra lời xin lỗi tử tế, thậm chí cố gắng tấn công khách hàng bằng cách lan truyền thông tin sai lệch cho truyền thông. Trong khi nữ DJ phải chịu đựng tình trạng này, salon tóc trên chỉ chuyển địa điểm và tiếp tục kinh doanh như không có chuyện gì xảy ra.

DJ SODA trải qua một năm phục hồi mái tóc hư tổn nặng nề do sử dụng thuốc tẩy và nhuộm. Ảnh: @deejaysoda.

Trong video, SODA không ngại chia sẻ hành trình nuôi lại mái tóc sau những hư tổn nặng nề hồi năm ngoái. Mái tóc vàng hoe bị đứt gãy nghiêm trọng của cô khiến công chúng không khỏi xót xa. Ở cuối video, mỹ nhân này cho thấy mái tóc đen tự nhiên đã mọc trở lại, giúp cô lấy lại sự tự tin.

Trên các trang mạng xã hội cá nhân sở hữu hàng triệu người theo dõi, DJ chia sẻ câu chuyện này nhằm cảnh báo mọi người hãy cẩn thận khi tẩy tóc và nên tìm đến chuyên gia có tay nghề thay vì thực hiện qua loa.

Theo chuyên gia nhuộm tóc Sarah Conner (Mỹ), đây là quy trình hóa học khắc nghiệt với tóc và da đầu mà mọi người không nên chủ quan, GQ đưa tin.

“Tẩy tóc là dịch vụ hóa chất, không phải trị liệu dưỡng", cô nhấn mạnh. Hydrogen peroxide và ammonia, 2 thành phần chính trong thuốc tẩy, có thể phá hủy cấu trúc melanin trong sợi tóc, khiến tóc xơ rối, gãy rụng và mất độ đàn hồi. Nếu thực hiện sai cách, tóc có thể bị cháy, hư tổn nặng, thậm chí gây kích ứng da đầu.

Theo Belgravia Centre, trung tâm điều trị rụng tóc tại London (Anh), tẩy nhuộm quá mức có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như gãy rụng từng mảng hoặc rụng tóc đều trên toàn đầu kéo dài nhiều tháng.

Những ngôi sao như Keira Knightley, Lady Gaga hay Gabrielle Union cũng từng công khai về tình trạng tóc thưa, rụng và tổn thương da đầu do lạm dụng hóa chất.

Tác giả: Linh Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn