Thử thách 'nguy hiểm cho da' để tự chữa lành gây tranh cãi

Từng là bước chăm sóc cơ bản không thể thiếu, việc rửa mặt giờ đây lại trở thành điều bị nhiều người trẻ cố tình từ bỏ. Trên TikTok, hàng loạt video ghi lại hành trình “không rửa mặt suốt nhiều tháng” đang thu hút hàng triệu lượt xem và tạo ra tranh cãi dữ dội.

Các bác sĩ da liễu cảnh báo xu hướng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bít tắc lỗ chân lông, nổi mụn viêm, kích ứng hoặc nhiễm trùng da.

Trào lưu này được gọi là “Caveman Skincare” – chăm sóc da kiểu “người tiền sử”. Người tham gia ngừng hoàn toàn mọi bước skincare: không sữa rửa mặt, không tẩy trang, không kem dưỡng, thậm chí có người còn tránh dùng nước để da “tự cân bằng” và “tự chữa lành” như cách cơ thể con người thời nguyên thủy từng hoạt động.

Một trong những nhân vật khiến xu hướng này bùng nổ là TikToker Tia Zakher. Cô gái trẻ đăng tải loạt video cho thấy làn da bong tróc, đóng lớp sần và thay đổi rõ rệt sau nhiều tuần không vệ sinh mặt. Những hình ảnh gây sốc này nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Nhiều người tò mò, nhưng cũng không ít người hoang mang khi chứng kiến làn da gần như “đóng vảy”.

Theo những người theo đuổi trào lưu, skincare quá nhiều bước khiến da mất khả năng tự điều tiết dầu và dễ kích ứng hơn. Họ tin rằng khi ngừng toàn bộ mỹ phẩm, làn da sẽ có thời gian phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Không ít bài đăng trên Reddit và TikTok chia sẻ kết quả “da khỏe hơn”, “ít nổi mụn hơn” sau vài tuần bỏ skincare. Điều này khiến nhiều người trẻ bắt đầu thử nghiệm, đặc biệt là những người từng mệt mỏi vì chi quá nhiều tiền cho mỹ phẩm nhưng da vẫn không cải thiện.

Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu lại cảnh báo xu hướng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Theo chuyên gia được Teen Vogue và Healthline dẫn lời, việc không làm sạch da trong thời gian dài khiến dầu thừa, bụi bẩn, tế bào chết và vi khuẩn tích tụ trên bề mặt da. Điều này dễ gây bít tắc lỗ chân lông, nổi mụn viêm, kích ứng hoặc nhiễm trùng da.

Một số trường hợp còn xuất hiện hiện tượng “dermatitis neglecta” – tình trạng da dày lên, sẫm màu và đóng mảng do vệ sinh kém kéo dài. Các bác sĩ cho biết nhiều người nhầm tưởng đó là dấu hiệu “da tự chữa lành”, trong khi thực tế có thể là phản ứng tiêu cực của da khi bị bỏ bê quá lâu.

Điều khiến giới chuyên môn lo ngại hơn là nhiều người theo “Caveman Skincare” còn bỏ luôn kem chống nắng. Trong môi trường hiện đại đầy khói bụi và tia UV, việc không bảo vệ da có thể làm tăng nguy cơ lão hóa sớm, nám da và tổn thương hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Dù vậy, trào lưu này vẫn tiếp tục lan rộng vì yếu tố gây sốc và tò mò. Những video ghi lại cảnh da bong từng mảng hay thay đổi sau hàng chục ngày không rửa mặt thường đạt lượng tương tác rất lớn. Nhiều cư dân mạng gọi đây là “thử thách nguy hiểm cho da”, trong khi số khác cho rằng đó chỉ là phản ứng cực đoan của giới trẻ trước áp lực phải có làn da hoàn hảo.

Các chuyên gia cho rằng điều hợp lý không phải bỏ hoàn toàn skincare, mà là tối giản những bước không cần thiết và lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng da. Bởi làn da có khả năng tự phục hồi nhất định, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể bị bỏ mặc hoàn toàn trong môi trường hiện đại.

Giữa lúc “Caveman Skincare” vẫn tiếp tục gây bão mạng xã hội, tranh cãi lớn nhất vẫn là: đây là cách để da “tự chữa lành”, hay chỉ là một thử thách cực đoan đang bị thần thánh hóa trên internet?

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn