Tránh ô tô 7 chỗ, xe cứu hộ húc tung dải phân cách bê tông

Hình ảnh sự việc được chia sẻ trên trang facebook về giao thông cho thấy, dù chiếc ô tô cứu hộ (kéo theo xe tải lớn) trên đường ngược chiều đang chạy tới nhưng chiếc ô tô 7 chỗ vẫn chuyển hướng rẽ trái sang đường.

Trước tình huống nguy hiểm, tài xế lái ô tô 7 chỗ đã phanh gấp dừng xe, trong khi tài xế điều khiển xe cứu hộ đánh lái sang phải né tông ô tô 7 chỗ rồi đánh võng sang trái tông vỡ dải phân cách bê tông.

Đoạn clip thu hút nhiều ý kiến bình luận từ người dùng facebook, trong đó có ý kiến nhận định, lái xe ô tô 7 chỗ chuyển hướng rẽ sang đường thiếu an toàn, không nhường đường cho xe chạy ngược chiều. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đánh giá, lái xe cứu hộ cũng chạy nhanh, không giảm tốc độ tới mức an toàn khi tới nơi đường giam nhau.

Từ vụ tai nạn trên, trao đổi với PV về quy tắc chuyển hướng sang đường và di chuyển tại nơi giao nhau, luật sư Trần Văn Tư (Phó Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết: Quy tắc “chuyển hướng xe” được Luật giao thông đường bộ quy định tại điều 15.

Theo đó, khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ; Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác.

“Như vậy, ngoài việc giảm tốc độ, bật tín hiệu báo hướng rẽ, ô tô chỉ được cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác.” - luật sư Tư cho hay.

Về quy định di chuyển tại nơi đường giao nhau, luật sư Tư cho biết theo Luật Giao thông đường bộ có quy định rõ, khi đến gần đường giao nhau, đầu tiên người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và sau đó thực hiện các quy tắc nhường đường.

Về xử phạt, luật sư Trần Văn Tư cho biết, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng đối với người điều khiển xe chuyển hướng, chuyển làn, quay đầu xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông.

Trong trường hợp tài xế điều khiển ô tô có hành vi “không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau” sẽ bị xử phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối. Thực hiện hành vi vi vi phạm trên nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn