Tranh cãi khi một cán bộ biên phòng bị CSGT bắt đo nồng độ cồn

Ngày 29-4, Công an Triệu Phong (Quảng Trị) xác nhận vừa có báo cáo về việc cán bộ biên phòng và CSGT tranh cãi "nảy lửa" về quyền tuần tra ở khu vực biên giới khi một cán bộ biên phòng thuộc Đồn biên phòng Triệu Vân (cùng huyện) vi phạm quy định về đo nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Vụ việc này đã gây tranh cãi hơn 2 giờ trong đêm và sau đó nhiều người dân quay clip đưa lên mạng xã hội.

Vụ việc xảy ra vào tối 22-4 tại quốc lộ 49C, thuộc xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Thời điểm trên, tổ CSGT thuộc công an huyện này đang tổ chức tuần tra và đo nồng độ cồn thì phát hiện một người đàn ông đi xe máy. Người này được yêu cầu thực hiện đo nồng độ cồn nhưng đã không chấp hành.

Sau đó tổ CSGT đã lập biên bản, giữ xe về lỗi "không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ".

Người này sau đó được xác định là cán bộ của Đồn biên phòng Triệu Vân - là đơn vị trực tiếp quản lý địa phận biên giới biển từ xã Triệu Vân đến Triệu An.

Sau đó nhiều cán bộ lãnh đạo Đồn biên phòng Triệu Vân đã đến hiện trường nơi tổ CSGT đang làm việc. Nhóm cán bộ lãnh đạo đồn này yêu cầu tổ CSGT ngừng thực hiện nhiệm vụ vì vào địa bàn biên giới làm việc mà chưa có thông báo với lực lượng biên phòng phụ trách địa bàn.

Theo báo cáo của cơ quan công an, phía biên phòng muốn CSGT trả lại xe nhưng không được đồng ý.

Tiếp đó các chiến sĩ biên phòng đã triển khai đội hình kiểm tra, yêu cầu tổ tuần tra kiểm soát của CSGT không rời khỏi vị trí và cản trở tổ CSGT làm việc.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Đồn biên phòng Triệu Vân, vào thời điểm đó lực lượng của đơn vị tổ chức tuần tra địa bàn từ xã Triệu Vân đến xã Triệu An.

Khi đến địa điểm trên thì phát hiện sáu người mặc cảnh phục CSGT, nhưng do đồn chưa nhận được thông báo theo quy định nên chưa xác định thuộc đơn vị nào.

Tổ tuần tra của Đồn biên phòng Triệu Vân yêu cầu sáu chiến sĩ CSGT xuất trình các loại giấy tờ. Tuy nhiên lực lượng CSGT không chấp hành. Sau đó Đồn biên phòng Triệu Vân đã lập biên bản vụ việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan liên quan xem xét.

