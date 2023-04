Dùng điện thoại đập vào đầu cảnh sát khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Lực lượng chức năng kiểm tra máy đo nồng độ cồn trước khi vào ca công tác.

Ngày 8/4, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng C.V.T.B (SN: 1978; ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi tấn công Tổ công tác 141 đo nồng cồn.



Trước đó, khoảng 20h30, ngày 6/4, Công an phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) phối hợp với Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội, làm nhiệm vụ tại số 81 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.



Tại đây, tổ công tác tiến hành dừng xe mô tô biển kiểm soát 29N1-760.68 do N.N.T (SN: 1993; ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển, phía sau chở C.V.T.B để kiểm tra và yêu cầu thổi nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Kết quả kiểm tra trong hơi thở của T có nồng độ cồn là 0,699miligram/lít khí thở, vượt gần gấp đôi mức vi phạm kịch khung.



Khi tổ công tác đang lập biên bản vi phạm, thì C.V.T.B là đối tượng ngồi sau (có dấu hiệu sử dụng rượu, bia) đã có hành vi cản trở, lăng mạ tổ công tác. Đỉnh điểm, B đã dùng điện thoại di động đập vào đầu đồng chí Hà Văn Việt cán bộ Tổ công tác. Tổ công tác đã khống chế, đưa 2 đối tượng trên về Công an phường Vĩnh Tuy xác minh, xử lý theo quy định.



Trong vòng 24h qua, các Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 80 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, 68 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, tạm giữ 68 phương tiện. Phát hiện bắt giữ và bàn giao 3 vụ, 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Tác giả: Đ.Chung

Nguồn tin: Báo GD&TĐ