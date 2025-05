Trang nghiêm lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Quảng Ngãi

Your browser does not support the video tag.

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Quảng Ngãi. Clip: TT-CĐ.

Từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Quân khu V, Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi; các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức chính trị xã hội đã tề tựu đông đủ tại Hội trường T50 dự Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi.

Đúng 7h, Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động với nền nhạc trầm buồn “Hồn tử sĩ”.

Mở đầu Lễ viếng, đoàn đại biểu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và các lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ do ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu; Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu V dẫn đầu; Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do ông Nguyễn Bá Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu... đã đặt vòng hoa viếng và kính cẩn nghiêng mình trước Lễ đài, nơi đặt ban thờ đồng chí Trần Đức Lương.

Tác giả: Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn tin: daidoanket.vn