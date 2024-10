Trần Lê Minh Triết giành vòng nguyệt quế đầu tiên của Olympia năm thứ 25.

Trận thi tuần đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Trần Lê Minh Triết (PT Năng khiếu, ĐHQG TPHCM), Tạ Phương Anh (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình), Phạm Gia Lộc (THPT Cát Hải, Hải Phòng) và Nguyễn Thanh Hương (THPT Tùng Thiện, Hà Nội).

Trong lượt đi cá nhân của phần thi Khởi động, Gia Lộc trả lời đúng 5/6 câu để có 50 điểm, vươn lên dẫn đầu. Trong khi đó, Minh Triết có 40 điểm, Phương Anh và Thanh Hương cùng có 30 điểm.

Trong lượt thi chung của phần thi khởi động, các thí sinh trả lời không chính xác trong phần lớn các câu hỏi. Trả lời đúng 2 câu hỏi sau 4 lần bấm chuông, Minh Triết vươn lên dẫn đầu với 50 điểm. Tiếp sau là Gia Lộc 55 điểm, Phương Anh 25 điểm, Thanh Hương 20 điểm.

Phần thi Khởi động của Minh Triết.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ô chữ gồm 13 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có câu hỏi: "Loại kịch hát, múa dân gian, kể chuyện, diễn tích bằng hình thức sân khấu và trước kia thường được diễn ở sân đình, nảy sinh và được phổ biến rộng rãi ở Bắc bộ gọi là gì?" Trả lời đúng đáp án là “Chèo”, cả 4 thí sinh đều có thêm 10 điểm

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: "Hãy tìm từ còn thiếu để hoàn thiện một quan niệm sống tốt đẹp của dân tộc ta: … nhân tích đức".

Minh Triết, Gia Lộc lần lượt nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật và cùng có đáp án chính xác “Quan âm thị kính”. Với việc là thí sinh đầu tiên nhấn chuông, Minh Triết giành thêm 50 điểm để gia tăng khoảng cách với ba thí sinh cùng chơi.

Phần thi Tăng tốc, Minh Triết là người xuất sắc nhất khi trả lời đúng 3/4 câu hỏi, trong đó có 2 lần trả lời nhanh nhất để có thêm 110 điểm. Thanh Hương cũng giành thêm 70 điểm sau khi trả lời đúng 2 câu hỏi.

Các thí sinh dự trận thi tuần.

Kết thúc phần thi này, Minh Triết tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 220 điểm. Gia Lộc ở vị trí thứ hai với 105 điểm. Tiếp sau là Thanh Hương 100 điểm, Phương Anh 55 điểm.

Phần thi Về đích, Minh Triết lựa chọn ba câu hỏi có cùng 20 điểm. Triết trả lời chính xác 1/3 câu để nâng tổng điểm lên 240. Ở câu đầu, Gia Lộc giành được quyền trả lời nhưng không thành công ghi điểm.

Thanh Hương chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm nhưng không trả lời đúng trong cả 3 câu và về chỗ với 100 điểm.

Gia Lộc chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Trả lời đúng câu hỏi cuối cùng, Gia Lộc về chỗ với 105 điểm.

Phương Anh về đích với gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Trả lời đúng câu thứ 2, Phương Anh có thêm 20 điểm. Ở câu thứ 3, Thanh Hương giành quyền trả lời để có thêm 20 điểm.

Kết quả chung cuộc, Trần Lê Minh Triết giành vòng nguyệt quế trận tuần đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia 25, với 240 điểm. Phạm Gia Lộc về nhì với 115 điểm. Cùng vị trí thứ ba là Nguyễn Thanh Hương 110 điểm và Tạ Phương Anh 55 điểm.

